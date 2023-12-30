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Гороскоп для всех знаков на 30 декабря

Астрологи выпустили гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря. На что стоит обратить внимание в течение дня, читайте на Zakon.kz.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать – разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Телец будет явно не настроен на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому он будет относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Друг, обретенный сегодня, может стать самым близким и любимым для Тельца на долгие-долгие годы.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня интеллект Близнецов будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Близнецов сегодня будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Близнецам выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы. Сегодня главное – не спешить и помнить, что самый короткий путь тот, который ты знаешь. Осталось только убедить себя в этом, и все-таки взяться за дела, которые сегодня будут вызывать скуку.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Рак будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь сегодня просить у Рака денег в долг – не даст. Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Рак сегодня не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе он не будет потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодняшний день у Льва обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше – решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Льва сегодня правило успеха звучит примерно так: "Пришел, обдумал, победил".

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня день у Девы пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у нее приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Девы на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Сегодня любые дела будут тормозиться о ее пассивность и нерешительность.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня день у Весов обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать сегодня Весам ничего не захочется. Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня в повседневной жизни Скорпиона не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Скорпион сегодня не склонен рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня главным трендом дня у Стрельца будет скука. С одной стороны, в душе ему будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Стрельца из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Стрельца тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог будет готов чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять его мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Козерог объяснить такое поведение не сможет и будет продолжать настаивать на своем и идти к своей цели в одиночку – не менее упрямо.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня все желающие прокатиться на шее у Водолея могут отдыхать: раскачать его на любое дело едва ли получится. В принципе, Водолей даже возражать не станет – просто он будет так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за его счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Водолей сегодня тоже не будет излишне расторопен. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня если что-то и способно вывести Рыб из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Рыбам необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то сегодня затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Рыб – особенно.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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