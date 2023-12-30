Как не переесть на новогодний праздник - советы диетолога

Диетолог раскрыла дельные способы избежать переедания в новогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.

"Мослента" опубликовала способы избежать переедания в новогоднюю ночь. Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова прежде всего посоветовала отказаться от "тазиков" с салатами на праздничном столе. Ведь накрывая новогодний стол, в большинстве случаев мы готовим блюда с запасом. Это и провоцирует съесть больше, чем требуется. Еще усугубляет то, что запиваем мы разными напитками: чаем, сладкими соками, газировкой, морсом, алкоголю.

Так, за новогоднюю ночь человек может съесть до двух килограммов пищи, что в разы превышает норму и несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифрах на весах.

"По возможности, предусмотрите порционирование блюд на новогоднем столе, рассчитывайте закуски поштучно, а салаты, горячие блюда и десерты подавайте исходя из числа гостей - таким образом, чтобы после того, как каждый попробовал блюдо, оно сразу закончилось", - посоветовала Мещерякова.

Она также рекомендовала заменить жирную на полезную пищу. Обилие сдобренных майонезом салатов, копченых колбас, сырных нарезок, жирного мяса - не совсем полезно для здоровья. В качестве альтернативы можно поставить на стол запеченное мясо птицы в красивой нарезке, рыбные блюда на гриле или изысканно поданные морепродукты. А вместо салатов с майонезом можно отдать предпочтение легким овощным салатам, заправленным растительным маслом или соком лимона - это добавит новый вкус и свежесть классическим рецептам, считает диетолог.

Стоит отказаться от холодных напитков в пользу напитков комнатной температуры. Дело в том, что процесс переваривания пищи очень активен и требует поддержания температуры в желудке в районе 36-37 градусов.

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