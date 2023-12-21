Интересные рецепты салатов, если надоел оливье

Новогодний стол 2024 года должен быть разнообразным и богатым. Конечно, во многих семьях на этот праздник принято готовить оливье. У каждой хозяйки даже есть свои секреты для придания ему индивидуального вкуса.

Однако если он надоел и хочется удивить близких и гостей чем-то новеньким и необычным, то предлагаем рассмотреть оригинальные рецепты салатов на Новый год.

"Гранатовый браслет"

Красивый и простой в исполнении салат. Причем готовится он из доступных продуктов и требует минимум усилий для оформления. Основа из мяса и овощей хорошо дополняется кисловатым привкусом зерен граната. Если вас заинтересовал такой вариант, предлагаем рецепт этого вкусного салата на Новый год:

отварить в отдельных кастрюлях 4 яйца, по 2 моркови и свеклы, 3–4 картофелины и 400 г говядины (можно брать любое другое мясо);

луковицу мелко нашинковать. Чтобы придать более интересный вкус, лук можно замариновать;

овощи и яйца натереть;

на середину блюда поставить стакан. Салат будет формироваться кольцом вокруг него;

слоями выложить картофель, мясо с луком, морковь, яйца, свеклу. Дополнительно можно использовать измельченные грецкие орехи. Чернослив придаст блюду интересный привкус и аромат. Каждый слой перемазывать майонезом;

аккуратно удалить стакан. Готовое блюдо украсить зернами граната.

Вегетарианцы могут приготовить этот салат без мяса. Получится тоже вкусно.

"Сугробы"

Отличная вариация простого салата на зимнюю тему. Идею можно использовать для оформления и других блюд. Для его приготовления потребуется:

отварить морковь, 3–4 картофелины, 4–5 яиц;

готовые овощи по отдельности натереть на крупной терке;

яйца очистить, разрезать вдоль и аккуратно извлечь желтки. Последние размять вилкой, прибавить к ним немного чеснока, соль, черный перец и майонез. Масса должна получиться однородной и кашеобразной. Заполнить ею белки;

на плоском среднего диаметра блюде сформировать основу из картофеля. Смазать ее майонезом;

далее слоями уложить морковь и отваренное или запеченное и измельченное куриное филе. Каждый раз не забывать использовать майонез;

сверху создать "сугробы": выложить на основу половинки яиц начинкой вниз, слегка смазать майонезом и посыпать натертым твердым сыром.

"Мандарины"

Это блюдо в первую очередь привлекает внимание необычной подачей. На подложке из зелени (листы салата или укроп) будут красоваться солнечные мандарины, причем полностью съедобные, включая "кожуру". Для их приготовления потребуется пошагово выполнить действия:

отварить 3 моркови. Лучше брать средние корнеплоды;

отварить и мелко нарезать 200–300 г филе курицы;

натереть 200 г плавленых сырков;

сделать соус из майонеза, соли, пропущенного через пресс зубка чеснока и молотого черного перца. При желании можно добавить жареный лук, который придаст особый аромат;

прибавить в сырково-мясную смесь соус. Салат должен легко формироваться в шарики, не распадаться и не растекаться;

расстелить на столешнице или разделочной доске кусок пищевой пленки. Положить на нее столовую ложку натертой на мелкую терку моркови и распределить тонким слоем. Сверху посередине положить салатный шарик;

аккуратно при помощи пленки сформировать "мандарин" и положить его на сервировочную тарелку;

готовый фрукт можно украсить листиком свежего базилика.

"Варежка"

Этот праздничный салат объединяет красивое оформление и интересный вкус. При этом его рецепт не требует особых кулинарных умений. Вам потребуется:

отварить 3–4 столовые ложки риса и 4 яйца (натереть на терке, отделить немного белков для украшения);

мелко порезать 250 грамм крабовых палочек и пару свежих огурцов (лучше использовать без кожицы);

компоненты можно смешать или выкладывать слоями, перемазывая майонезом. Из них следует формировать "варежку";

готовый салат покрыть слоем семги или форели. Верх "варежки" украсить тертыми белками. Также для украшения можно использовать вырезанные из твердого сыра звездочки.

"Дракон"

Еще один рецепт, требующий красивого оформления. Салат "Дракон" отлично подойдет для меню на Новый год 2024. Для его приготовления потребуется:

отварить 2 яйца, почистить и порезать кубиками;

очистить 200 грамм крабовых палочек и с 5–6 штук аккуратно снять верхний красный слой. Он потребуется для создания декора. Оставшиеся порезать небольшими кубиками;

соединить измельченные крабовые палочки, потертый плавленый сырок, яйца, кусочки очищенного яблока и рубленый зеленый лук;

заправить салат майонезом, посолить по вкусу и тщательно перемешать;

на плоском блюде сформировать из салата "тело" дракона. На нижнюю его часть уложить консервированную кукурузу, а верхнюю и хвост укрыть рубленым укропом;

из красного слоя крабовых палочек вырезать треугольные гребни и лапки дракона. Для глаза подойдет горошина перца, а крыло можно сделать из листика салата. Украсить салат декором и можно подавать на стол.

Слоеная "Филадельфия"

Такой необычный салат на Новый год обязательно оценят любители суши и роллов. Выглядит он интересно и может стать украшением праздничного застолья. Для его приготовления лучше взять специальный рис для суши (250 грамм), но если такого нет, то подойдет и обычный крупнозерновой. Его следует тщательно промыть для удаления лишнего крахмала и отварить до готовности. В это время приготовить соус из 2 ст. л. уксуса (лучше брать рисовый), 1 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. соли. Перемешать до полного растворения твердых компонентов. Далее нужно:

кусок (350–400 грамм) малосольной красной рыбы разделить пополам. Одну часть порезать крупными кубиками, другую – тонкими слайсами;

готовый рис заправить соусом и дать полностью остыть;

пару листов нори (можно обойтись и без них) измельчить и соединить с рисом. Тщательно перемешать;

2 небольших свежих огурца и 1 спелый авокадо порезать кубиками. Чтобы последний не темнел, его можно сбрызнуть лимонным соком;

собрать салат. Для этого лучше использовать разъемное кольцо. Подойдет диаметром до 15 см. Чтобы кольцо после сборки легко удалялось, его стенки можно смазать растительным маслом. Сначала выложить половину риса с нори и немного утрамбовать. Далее нарезанную кубиками рыбу, огурцы и остатки риса. Салат немного уплотнить, чтобы он не рассыпался после удаления кольца. Каждый слой покрывать сливочным сыром;

сверху положить слой авокадо;

из полосок красной рыбы скрутить розочки и украсить ими верх салата. Чтобы они лучше держались, на авокадо можно положить слой сыра.

"Дыхание дракона"

Салат привлечет внимание ярким декором в виде пламени. Пикантный вкус он приобретает благодаря введению в состав овощей по-корейски. Итак, для приготовления этого салата потребуется:

отварить 300 грамм куриного филе в воде с добавлением лаврового листа. Чтобы мясо было сочнее, его лучше остужать в бульоне;

нашинковать соломкой 150 г свежего огурца. Прибавить по щепотке соли и сахара. Оставить на 8–10 минут. После этого аккуратно отжать лишнюю воду;

на тарелку выложить слой разобранного на волокна мяса курицы и смазать майонезом. Можно создать плотную сеточку;

выложить огурцы и помазать соусом;

в виде пламени выложить 150 грамм картофеля по-корейски. Он готовится как морковь, но нашинкованный на специальную терку клубень сначала на несколько минут погружается в подсоленный кипяток;

сверху также сформировать пламя из моркови по-корейски (150 грамм). Разложить светлые прожилки из картофеля. В нижней части усилить "огонь" кусочками сладкого красного перца. Готовое блюдо сразу можно подавать на стол.

В интернете представлено множество интересных рецептов салатов на Новый 2024 год, поэтому готовить традиционный оливье вовсе необязательно. Каждая хозяйка сможет создать собственную подборку для вкусного сбалансированного меню. Причем необязательно точно копировать рецепт. Можно поэкспериментировать и придумать свой оригинальный вариант.