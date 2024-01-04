Лучшая диета года: какое питание рекомендуют специалисты

Седьмой год подряд врачи, диетологи и исследователи отдают предпочтение средиземноморской диете как самой эффективной и полезной методике питания, сообщает Zakon.kz.

Средиземноморская диета заняла первые места в категориях "Самая простая диета", "Лучшая диета для всей семьи", "Лучшая диета для здорового питания" и "Лучшая диета для лечения диабета, здорового питания для костей и суставов и сердца", пишет CNN.

"Мы собираем информацию от признанных на национальном уровне экспертов в области медицины и питания, чтобы определить, какие диеты являются лучшими по полноте питания, простоте соблюдения и пропаганде здорового образа жизни в долгосрочной перспективе", – рассказала Гретель Шуллер, редактор отдела здоровья в US News & World Report.

Исследования показали, что средиземноморская диета может снизить риск развития диабета, высокого уровня холестерина, деменции, потери памяти, депрессии и рака молочной железы. План питания, который больше похож на стиль жизни, чем на ограничения в еде, также продлевает жизнь.

Диета включает простую, растительную пищу, при этом большая часть каждого приема пищи сосредоточена на фруктах и овощах, цельнозерновых продуктах, бобах и семенах, с небольшим количеством орехов и большим акцентом на оливковом масле первого отжима. Жиры, кроме оливкового масла, такие как сливочное масло, употребляются редко, если вообще употребляются, а сахар и рафинированные продукты приберегаются для особых случаев.

Красное мясо используют умеренно, обычно только для придания вкуса блюду. Поощряется употребление в пищу здоровой жирной рыбы, богатой жирными кислотами омега-3, в то время как яйца, молочные продукты и птица едятся в гораздо меньших порциях, чем в традиционной западной диете.

Немаловажное место в средиземноморском подходе к питанию занимает приятное общение во время трапезы с друзьями и родными, получение удовольствия от еды и умеренные физические нагрузки, которые помогают сохранять здоровье.

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