Названа идеальная диета для женщин

Британский кардиолог Самия Мора заявила, что средиземноморская диета является оптимальным питанием для женского долголетия, сообщает Zakon.kz.

О преимуществах такого рациона она рассказала изданию The Sun.

Мора подчеркнула, что женщинам, стремящимся к долгой жизни, необходимо включать в свой рацион много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы. Она отметила, что этот план питания является наилучшим для поддержания здоровья.

"Приверженность средиземноморской диете снижает риск преждевременной смерти. Ученые установили это в ходе 25-летнего исследования, в котором участвовали более 23 тысяч здоровых женщин старше 45 лет", — пояснила доктор.

По ее словам, исследование показало, что у тех, кто строго следовал средиземноморской диете, риск преждевременной смерти снижался примерно на 23%, даже с учетом таких факторов, как вес, рост и наличие вредных привычек, включая употребление алкоголя.

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