Как оставаться бодрым, если предстоит длительная поездка за рулем

Сон – один из злейших врагов водителя в длительной поездке. Усталость снижает концентрацию внимания и может привести к значительным неприятностям. Статистика показывает, что практически каждая пятая авария случается из-за сонливости автомобилиста.

Zakon.kz подготовил ряд рекомендаций, которые важно знать, чтобы не уснуть за рулем, поддерживать бодрость и правильно подготовиться к длительной поездке.

Правильная подготовка

Усталость и вымотанность организма – не лучшая основа для идеального дальнего путешествия. Чтобы максимально долго не чувствовать усталости и бодро вести автомобиль, следует хорошо, тщательно подготовиться. Этот процесс многоэтапный и может занять несколько дней.

Планирование маршрута

Особенно это важно, если предстоит поездка по неизвестным, малоизученным вами местам. В этом случае стоит обратиться за помощью к интернету: просмотреть маршрут по карте и почитать реальные отзывы о дороге. Это позволит правильно выстроить тайминг поездки, заранее найти места для заправки и отдыха. Важно помнить, что остановки нужно делать каждые 2-3 часа. Даже если вам кажется, что вы полны бодрости и готовы ехать дальше, небольшая остановка не повредит. Это позволит переключить внимание, размять ноги. При необходимости можно подремать. Доказано, что легкие физические нагрузки устраняют сонливость, возвращают остроту внимания. Для полноценного отдыха следует предусматривать остановки каждые 6-10 часов. Периодичность зависит от опытности водителя и его личных ощущений.

Полноценный сон

Сборы в путешествия не должны происходить в последний момент. Лучше время перед выездом уделить полноценному отдыху. Опытные водители рекомендуют поспать не менее 7 часов. Это обеспечит нужную собранность, позволит управлять автомобилем запланированное до первой остановки время. Также важно обращать внимание на состояние в поездке. Если одолевает сонливость, появилось ощущение усталости, то лучше сделать незапланированную остановку и хотя бы немного отдохнуть.

А еще правильное питание и сбалансированное меню также положительно влияют на поддержание хорошего самочувствия, помогают не засыпать в поездке. Накануне путешествия не рекомендуется употребление алкоголя, жирной, острой и соленой пищи. Сахар, соль и жиры утомляют организм. Длительную выносливость обеспечивает пища, которая состоит из белков и сложных углеводов. Прибавлению энергии также способствуют витамины С и В. Хорошим вариантом для еды перед поездкой может стать постное мясо, овощи и фрукты. Чтобы не клонило ко сну, не стоит переедать. Легкий, питательный завтрак поможет хорошо себя чувствовать за рулем, наслаждаться процессом. Нелишним будет подготовить полезные перекусы в дорогу.

Как вести себя в машине

В арсенале опытных водителей имеется множество опробованных эффективных способов борьбы с сонливостью. Причем у каждого свой наиболее действенный. Ведь важно учитывать специфику организма, тип темперамента и др. Поддерживать бодрость и хорошее настроение можно по-разному. Давайте разберем, что делать, чтобы не уснуть за рулем. Стоит использовать несколько способов.

Музыка или разговоры

Разговорчивый попутчик – один из действенных вариантов избежать случайного засыпания за рулем. Правильная тональность разговора, интересная тема может держать водителя в тонусе. Однако следует избегать политических и других обсуждений, которые могут спровоцировать конфликт или излишне отвлечь шофера от дороги. Лучше, если инициатива в разговоре принадлежит именно водителю. Он будет больше говорить и держать нервную систему в тонусе. Пассажиру следует задавать наводящие вопросы и поддерживать тему. Если попутчика не предвидится, то стоит заранее позаботиться о музыкальном сопровождении. Лучше собрать подборку энергичных треков, которые не дадут уснуть. В некоторых советах опытные водители рекомендуют подпевать любимым композициям. Еще один вариант – качественная аудиокнига. Если сюжет занимательный, то он держит в напряжении и точно не даст уснуть.

Температурный режим

Правильная степень нагрева воздуха в салоне важна не только с точки зрения комфорта, но и безопасности. Давно доказано, что температурный режим способен влиять на наше самочувствие. Если в салоне будет слишком тепло, то это станет дополнительным стимулом для дремоты. При первых признаках снижения концентрации и внимания можно понизить температуру у кондиционера или открыть окно. Свежий воздух и прохлада помогут взбодриться. Однако избыточный холод не принесет особой пользы. Организм станет тратить больше энергии на обогрев тела и усталость наступит быстрее. Оптимальной температурой в салоне считается показатель в +22°С. Но все индивидуально, и каждый может выставлять степень нагрева по своим ощущениям.

Легкие перекусы

На любой трассе отведены специальные места для отдыха, где можно размяться и перекусить. Также доказано, что потребность в еде гораздо выше, чем во сне. Именно поэтому заснуть во время потребления пищи вряд ли получится. Чтобы заставить свой мозг нормально работать, можно использовать разные снеки. Многие автомобилисты рекомендуют грызть семечки, сухарики или орешки. Они не только утоляют возникающее чувство голода, но и отвлекают от монотонности дороги, заставляют организм работать в нормальном режиме. Более полезным перекусом считаются овощи и фрукты. Они менее калорийны, и водителю не грозит избыточный вес от постоянного их употребления. Кроме того, ученые доказывают, что запах цитрусовых оказывает бодрящее воздействие. Так что можно время от времени есть дольки апельсина или мандарина, а кожуру оставить в салоне в качестве естественного ароматизатора.

Энергетические напитки

Ни для кого не секрет, что чашка ароматного кофе или крепкого чая способна взбодрить. Однако переизбыток кофеина ведет к обратному действию. После возбуждения нервной системы наступает резкий спад, появляется заторможенность реакций и спать хочется в два раза сильнее. Это приводит к потере контроля за дорогой. То же самое касается модных энергетических напитков, главными компонентами которых являются сахар и кофеин. Хорошей и более полезной альтернативой может стать вода с добавлением сока лимона, сиропа шиповника или имбиря. Также хорошо помогает не уснуть за рулем тонизирующий напиток на основе трав: лимонника, женьшеня, элеутерококка и др.

Особенности поездок ночью

Ночью путешествия особенно опасны. Ведь в это время организм привык отдыхать и стремится соответствовать заданному, устоявшемуся ритму. Также не стоит забывать, что отсутствие хорошего освещения – дополнительный фактор на дороге. Не исключена ситуация, когда причиной возникновения ДТП станет другой участник движения. Именно поэтому опытные водители рекомендуют ночью за рулем быть вдвойне внимательным, а также:

соблюдать дистанцию. Это правило важно соблюдать в любое время суток. Однако ночью из-за сниженной видимости и заторможенности реакции водитель может не успеть выполнить маневр, если едущая впереди машина начнет тормозить;

заранее отрегулировать фары. Помните, что от этого зависит не только ваш комфорт, но и безопасность движения в целом;

использовать специальные очки. Антибликовые линзы помогут снизить нагрузку на глаза, избежать слепящего эффекта;

настроить зеркала. Это поможет точно оценивать обстановку вокруг автомобиля.

При правильной подготовке и использовании проверенных способов борьбы с усталостью и сном даже длительная дорога принесет удовольствие и не будет слишком утомительной. Важно перед началом путешествия хорошо выспаться, поесть и подготовить легкие перекусы и бодрящие напитки. По возможности найти хорошего попутчика. Будьте внимательны к себе, соблюдайте правила дорожного движения, и поездка закончится успешно.