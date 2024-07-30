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Как определить автомобиль-"утопленник": названы признаки

Как определить автомобиль-утопленник, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 19:14 Фото: flickr
Как распознать машину, пережившую наводнение, рассказал латвийский эксперт по рынку подержанных автомобилей Матас Бузелис, сообщает Zakon.kz.

Сильные штормы в некоторых странах, в том числе Европы, привели к сильным наводнениям и повреждению личного имущества, в частности автомобилей. После таких стихийных бедствий на многих автомобилях могут остаться повреждения, которые маскируются, после чего автомобили отправляют в другие страны, где доверчивые покупатели приобретают их, ни о чем не подозревая, пишут grani.

По словам эксперта, иногда бывает сложно определить автомобиль, побывавший в наводнении, а некоторые проблемы могут проявиться только спустя долгое время.

"Вода может повредить электрическую систему, двигатель и различные механические узлы автомобиля. Хотя продавцы могут высушить и отремонтировать поврежденный наводнением автомобиль, последствия наводнения могут проявиться только через шесть месяцев после покупки", – рассказал Бузелис.

Поскольку водители стараются избегать поврежденных наводнением автомобилей, недобросовестные продавцы часто скрывают этот факт. В противном случае такой автомобиль может быть трудно продать или придется значительно снизить цену

Какие признаки указывают на то, что автомобиль побывал в наводнении?

Если автомобиль долгое время находился в воде, практически невозможно тщательно вымыть его, чтобы вода удалилась из каждого уголка салона. Запах плесени в салоне – первый признак того, что автомобиль побывал в наводнении.

Бузелис советует включать кондиционер при осмотре автомобиля – неприятный запах указывает на то, что в системе кондиционирования есть влага, бактерии и плесень. Продавцы-мошенники используют различные освежители воздуха в салоне, чтобы обмануть покупателей и замаскировать неприятные запахи.

Однако как бы тщательно продавцы ни старались высушить автомобиль, несколько мест могут намекать на повреждение от наводнения. Затуманенные изнутри фары и задние фонари свидетельствуют о том, что автомобиль мог быть затоплен. Также стоит тщательно осмотреть багажник и проверить запасное колесо, так как там часто можно обнаружить следы влаги.

"Обивку сидений поврежденного наводнением автомобиля часто заменяют – иногда даже целиком. Если вы покупаете 10-летнюю машину, а ее сиденья выглядят безупречно, это признак того, что они могли быть заменены. В таких случаях спросите продавца, почему это было сделано", – сказал эксперт.

Все автомобили ржавеют, особенно те, которые эксплуатируются в холодном климате. Однако поврежденный наводнением автомобиль может сильнее пострадать от коррозии. Покупателям следует обратить внимание на дверные петли, болты в салоне, защелки багажника, пружины сидений и бардачок – в этих местах могут быть обнаружены признаки коррозии.

Если автомобиль был погружен в соленую воду, коррозия будет более сильной, чем в автомобиле, пострадавшем от наводнения в пресной воде.

Современные автомобили оснащены многочисленными электрическими устройствами, которые могут быть непоправимо повреждены водой. Поэтому при проверке автомобиля всегда проверяйте исправность всего электрооборудования, от регуляторов стеклоподъемников до бортового компьютера или мультимедийной системы.

Прежде чем решить, стоит ли выставленная на продажу модель запрашиваемой цены, рекомендуется проверить ее историю. Покупателям следует обратить внимание на страны, где автомобиль находился ранее и есть ли вероятность, что он когда-то побывал в зоне затопления.

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