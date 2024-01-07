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Страсть и риски: любовный гороскоп на 7 января

сердечко Фото: pixabay
В Сети появился любовный гороскоп на 7 января для представителей всех знаков зодиака. С какими трудностями в любовных делах придется столкнуться, какие возможности появятся для построения надежных отношений, читайте на Zakon.kz.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня звезды во всех сферах в жизни – в том числе и в любви – сообщают Овну заряд твердости, решительности и уверенности в себе. А это значит, что он наконец-то сможет взять инициативу в свои руки и сделать те шаги в своих отношениях, которые уже давно назрели. Не стоит бояться, что любимый человек может неправильно оценить напористость Овна. Даже немного повозмущавшись для приличия, сегодня он в глубине души будет даже рад отдать ему бразды правления, а заодно и ответственность за принятие решений.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды советуют Тельцу расслабиться, предоставив событиям развиваться своим чередом. В последнее время он слишком стремился управлять всем, что касается отношений и чувств, борясь за свою любовь. Иногда такая тактика действительно полезна, однако сегодня есть смысл махнуть на все рукой. Не стоит давить на других и настаивать на своем. Если ситуация складывается против Тельца, ему лучше просто отойти в сторонку и оглянуться вокруг: возможно, вместо того, чтобы пытаться склеить старое, стоит попытать счастья в каком-нибудь другом месте?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня звезды советуют Близнецам подумать, что можно сделать для укрепления своих отношений. Если они чувствуют стабильность, и личная жизнь вошла в спокойное русло – значит, ее пора разнообразить, пока она не превратилась в привычку. Возможно, Близнецы или их партнер уже чувствуют усталость от быта и рутины? В таком случае есть все возможности для того, чтобы сделать сегодняшний день непредсказуемым. Главное, помнить: любви как воздух необходимы свежесть и новизна. Без этого она быстро зачахнет.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку следует приготовиться к тому, что не все его слова или действия могут быть восприняты адекватно. Любимый человек может истолковать их совершенно по-своему, вывернуть наизнанку и даже обидеться или рассердиться в ответ. Если так произойдет, Раку следует призвать на помощь всю свою выдержку. Вместо того, чтобы вступать с партнером в спор, надо спокойно объяснить ему, что Рак имел в виду на самом деле, и ситуация исправится.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня у Льва будет возможность провести вечер весело и с огоньком. Главное, преодолеть свое нежелание и выйти из дома. Звезды советуют ему принять любое приглашение на выход в свет, будь то поход в кино или посещение шумной вечеринки. Общение без границ – конек сегодняшнего дня. Оно сулит Льву хорошие перспективы, возможность завязать интересное романтическое знакомство, а может быть даже встретить свою любовь.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Деве в общении со своим любимым человеком следует соблюдать осторожность. И она, и ее партнер в этот день не склонны к дипломатии и находятся на взводе. Напряжение способно в любой момент выплеснуться в ссору. Если же Дева все-таки не выдержит и сорвется, ей надо найти в себе силы и такт, чтобы вовремя извиниться. Это поможет переломить ситуацию: вспышка гнева даст Деве сегодня возможность выпустить пар и посмотреть на вещи под более спокойным углом.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам желательно взвесить на своих внутренних весах все "за" и "против" их нынешних отношений. Их колебания естественны: многое в любимом человеке их искренне восхищает, однако есть и много такого, что охлаждает пыл. Весам надо попробовать посмотреть на ситуацию объективно, будто бы со стороны, – сегодня логика у них способна одержать верх над чувствами. Ну а разобравшись, что к чему, составить план, как действовать дальше. Он поможет Весам в будущем не отступать от выбранного курса.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону стоит задуматься над тем, что мешает ему двигаться вперед в отношениях со своим любимым человеком. Возможно, его удерживает что-то в прошлом: старые разочарования или старая любовь? Скорпиону стоит попробовать стряхнуть со своих плеч этот ненужный груз, чтобы начать жить и любить сегодняшним днем. Только живя в настоящем, он сможет создать себе то будущее, которого достоен.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец в любви настроен только на победу и имеет все шансы на то, чтобы ее одержать. Звезды обещают, что Стрелец будет соблазнителен, неотразим и способен оказать на человека, который ему нравится, огромное влияние, заставив события развиваться по своему сценарию. Однако важно не переборщить и не перепутать влияние с грубым давлением. В противном случае сегодня романтическое свидание Стрельца может закончиться мятежом.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня для Козерога многообещающий день в романтическом плане. Звезды расположены к нему, и его усилия не пропадут напрасно. Если Козерог собирается на свидание с любимым человеком, оно обещает пройти на все сто, обогатив обоих новыми ощущениями, подарив нежность и гармонию чувств. Если же Козерог пока одинок, сегодня у него есть шанс встретиться с интересным человеком и провести в его обществе теплый, непринужденный вечер.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею следует быть реалистом во всем, что касается совместных планов. В сутках всего 24 часа, а он хочет сделать за этот срок чуть ли не больше, чем за всю неделю. Водолею стоит прислушаться к советам своего любимого человека (у него будет более здравый взгляд на вещи) и приготовиться к тому, что какую-то часть запланированного на сегодня ему придется отложить. Зато все остальное будет получаться просто замечательно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам придется очень постараться, чтобы обратить на себя внимание человека, который им нравится. Если они хотят, чтобы к ним проявили интерес, им придется проявить гораздо большую активность и напористость, чем это, по мнению Рыб, позволяют правила приличия. Что ж. Звезды сегодня на стороне тех, кто не комплексует и берет быка за рога. Так что если Рыбы собираются бороться за свою любовь, им придется быть смелее, иначе они упустят свой шанс.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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