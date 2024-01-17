Борись за счастье: любовный гороскоп на 17 января

Астрологи выпустили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 17 января. В каких любовных делах не стоит переусердствовать, почему стоит не переусердствовать в отношениях, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня в отношениях со своим любимым человеком Овен способен на проявление максимально ярких чувств. Однако вероятность того, что это будут чувства со знаком "плюс" или "минус", примерно одинакова. Если и не от любви до ненависти, то уж от любви до ревности точно всего один только шаг. И сегодня за день таких шагов туда-обратно Овен со своим партнером может сделать немало, независимо от того, есть ли для этого реальный повод или нет.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня у Тельца есть шанс определиться с тем, кто из всех кандидатов на его любовь ему по-настоящему дорог. Для этого ему придется включить все свои органы чувств, плюс шестое чувство – свой дар предвидения. Представьте, что вы вдруг перенеслись на месяц (неделю, год) вперед. И кого же вы видите рядом с вами? Возможно, этот человек вообще вам незнаком? А может, это тот, на кого вы бы меньше всего подумали? Сегодня интуиция и экстрасенсорные способности Тельца на высоте, так что подобные "ненаучные" опыты могут дать отличные результаты.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецы смогут провести замечательный романтический вечер со своим партнером, только если сумеют раскрепоститься и дать волю своей бурной фантазии. Им стоит поговорить со своим любимым человеком на самые интимные темы и попробовать сегодня воплотить в жизнь какие-то из сокровенных желаний. Эти восхитительные эксперименты откроют перед Близнецами целый новый мир, полный страсти и изысканных наслаждений.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня в любви Рак стихам предпочтет прозу, а романтическим вздохам – решительность и напор. Это надо учитывать партнеру Рака, для которого этот день – хорошая возможность вывести отношения на новый уровень. Если же Рак пока одинок, не исключено, что именно сегодня он встретит человека, отношения с которым у него будут развиваться очень быстро и бурно. Даже если Рак любит долгие, деликатные ухаживания, он может изменить своим принципам в стремлении поскорее почувствовать на губах его поцелуй.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды призывают Льва привнести в отношения со своим любимым человеком как можно больше элементов игры и кокетства. Безусловно, любовь – прекрасное блюдо, однако иногда и оно нуждается в острых приправах. Пусть сегодня и на его свидании, и в его постели, и на его столе все будет более пикантно, чем обычно. Льву можно вести себя непредсказуемо, флиртовать, заставить своего партнера ревновать. Эти острые ощущения добавят в его отношения море огня и страсти.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева может быть настроена куда более агрессивно, чем обычно. Возможно, в работе это и неплохо, но вот в делах любовных способно принести немало проблем. Вряд ли любимый человек будет терпеливо сносить нападки Девы, скорее всего – постарается ответить ей тем же, и день пройдет в бесконечном выяснении, кто прав, а кто виноват. Чтобы этого не случилось, Деве надо постараться проявить всю дипломатичность, на которую она сегодня способна. То есть не пилить любимого за соринку, старательно игнорируя бревно в собственном глазу.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня звезды советуют Весам обсудить со своим любимым человеком планы на совместный отдых. Хватит мечтать, пора действовать. Весам сегодня необходимо сесть и обдумать с избранником конкретные вопросы: куда поехать и сколько денег для этого нужно. Если они пока не располагают нужными финансами, можно подумать о ссуде или возможности их накопить. Ну а если романтическое путешествие Весам по средствам, стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону придется осуществить некоторые давно назревшие перемены и усовершенствования в своей личной жизни. Если он уже решил, куда надо двигаться дальше, и точно знает, что для этого надо предпринять, то пора действовать. Не факт, что любимый человек Скорпиона одобрит все его шаги, поэтому лучшей тактикой будет осуществлять задуманное небольшими порциями, постепенно. Девиз Скорпиона сегодня: "Большое всегда начинается с малого".

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня в любви и в отношениях со стороны Стрельца будет присутствовать авантюрный подход. Безусловно, смелость берет города, однако далеко не всегда: сегодня, несмотря на все старания, результат отнюдь не гарантирован. Звезды советуют Стрельцу вспомнить весь прошлый любовный опыт, чтобы не повторять тех ошибок, которые он уже делал когда-то. Только оглядываясь назад он имеет шанс продвинуться дальше.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня у Козерога есть возможность провести со своим любимым человеком незабываемый вечер. Ситуация складывается в его пользу, а звезды наделяют Козерога особым очарованием в глазах партнера. Лучшее, что он может сегодня сделать, – это усилить романтическую атмосферу всеми доступными ему средствами. Если позволяет погода, можно вместе понаблюдать за звездами или устроить прогулку под луной. Впрочем, пикник можно организовать и прямо дома, разложив подушки, свечи и еду на полу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня звезды советуют Водолею замедлить свой бешеный темп для того, чтобы расслабиться и посвятить время своему любимому человеку. Возможно, в последнее время он уделял своему партнеру не слишком много внимания из-за работы или других неотложных дел, однако сегодня пора притормозить. Дела могут и подождать, а вот чувства ждать не станут: если Водолей не будет их подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы могут быть охвачены настоящей любовной лихорадкой. Если они делают первые шаги в новых отношениях или еще стоят на их пороге, сегодня им будет трудно думать о чем-нибудь еще, кроме человека своей мечты. Рыбы видят свою цель и мало обеспокоены философскими вопросами, вроде "тот ли это человек, который мне нужен?", "есть ли у наших отношений перспектива?" и т.д. За Рыб сегодня говорит их страсть, и возможно, есть смысл поддаться на ее жаркие уговоры?

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.