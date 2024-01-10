Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пульмонолог рассказал о пользе дыхания холодным воздухом на улице

Пульмонолог рассказал о пользе дыхания холодным воздухом на улице Фото: freepik
Российский врач Валерий Катюхин рассказал, почему не нужно опасаться слишком морозного воздуха, сообщает Zakon.kz

Как пишет газета "Петербургский дневник" доктор Катюхин пояснил, что благодаря морозному воздуху выжимается лишняя влага и слизь из воздухоносных путей и придаточных пазух носа.

"Так что, когда вдруг при выходе на улицу человек начинает кашлять, то этот процесс считают положительным. Происходит очищение всех слизистых оболочек от застоявшейся мокроты, удаление прилипших твердых частичек воздуха, а вместе с ними и бактерий, и вирусов", – отметил врач.

По его словам в 1930-х годах прошлого века в нашем городе такими холодными воздушными ваннами пытался лечить пневмонии профессор Георгий Ланг. В клинике Первого медицинского института имени И.П. Павлова он размещал больных на прохладных верандах и тем самым улучшал дренажные функции легких.

Однако, он подчеркнул, что конечно, все должно быть в меру.

"Следует сразу же поставить красную черту. Она будет проходить на уровне минус 25°C для детей и минус 30°C и минус 40°C для взрослых. На фоне таких низких температур происходит не тренировка органов дыхания, а срыв адаптации человека с последующим резким снижением иммунных защитных сил. Эпизоды дыхания холодным воздухом полезны и приносят оздоровление всему организму человека. Но в отношении тех, кто уже заболел ОРВИ или каким-либо другим простудным заболеванием, следует воздержаться от таких процедур. Тогда уже не до тренировок, а необходимо совершенно другое – адекватное лечение и покой с оптимальным воздушным режимом", – заключил профессор.

Ранее медики рассказали, как усилить иммунитет зимой.

Читайте также

Специалисты рассказали, как восстановиться после новогодних праздников
Специалисты рассказали, как восстановиться после новогодних праздников
сердечко
Страсть и риски: любовный гороскоп на 7 января
Кого в этом году не обделит вниманием зеленый деревянный дракон
Кого в этом году не обделит вниманием Зеленый Деревянный Дракон
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: