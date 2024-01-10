Пульмонолог рассказал о пользе дыхания холодным воздухом на улице

Российский врач Валерий Катюхин рассказал, почему не нужно опасаться слишком морозного воздуха, сообщает Zakon.kz

Как пишет газета "Петербургский дневник" доктор Катюхин пояснил, что благодаря морозному воздуху выжимается лишняя влага и слизь из воздухоносных путей и придаточных пазух носа.

"Так что, когда вдруг при выходе на улицу человек начинает кашлять, то этот процесс считают положительным. Происходит очищение всех слизистых оболочек от застоявшейся мокроты, удаление прилипших твердых частичек воздуха, а вместе с ними и бактерий, и вирусов", – отметил врач.

По его словам в 1930-х годах прошлого века в нашем городе такими холодными воздушными ваннами пытался лечить пневмонии профессор Георгий Ланг. В клинике Первого медицинского института имени И.П. Павлова он размещал больных на прохладных верандах и тем самым улучшал дренажные функции легких.

Однако, он подчеркнул, что конечно, все должно быть в меру.

"Следует сразу же поставить красную черту. Она будет проходить на уровне минус 25°C для детей и минус 30°C и минус 40°C для взрослых. На фоне таких низких температур происходит не тренировка органов дыхания, а срыв адаптации человека с последующим резким снижением иммунных защитных сил. Эпизоды дыхания холодным воздухом полезны и приносят оздоровление всему организму человека. Но в отношении тех, кто уже заболел ОРВИ или каким-либо другим простудным заболеванием, следует воздержаться от таких процедур. Тогда уже не до тренировок, а необходимо совершенно другое – адекватное лечение и покой с оптимальным воздушным режимом", – заключил профессор.

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