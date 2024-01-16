Изучение английского языка может быть эффективным и интересным процессом, если применять правильные методы. Для этого корреспондент Zakon.kz поговорила с преподавателем английского языка Мадияром Нұртөлеу и узнала, с чего лучше начать изучение и как быстро выучить английский язык.

По словам Мадияра Нұртөлеу, сначала нужно наладить дисциплину, так как мотивация через время пропадает, а дисциплина остается.

"По этой причине, используя дисциплину, начните с микроцелей, потому что зачастую ученики, ставя огромную цель, со временем перегорают. Затем уже дозируйте полученную информацию. Изучение любого языка – это в первую очередь системная зубрежка". Мадияр Нұртөлеу

Эксперт рекомендует сперва выучить базовые слова настоящего, прошедшего и будущего времени. Это 500 самых используемых слов и глаголов. Чтобы быстро выучить английский язык, в день нужно учить примерно по 10 слов. При этом важно посмотреть и выучить порядок слов, так как он отличается в разных языках.

Для быстрого изучения языка преподаватель предлагает составить свой словарь базовых слов, чтобы расширить воображение. При составлении словаря вы запоминаете слова в контексте, что способствует более глубокому пониманию и лучшему запоминанию. Ваш словарь будет отражать ваши интересы, профессиональные области или темы, которые вас вдохновляют.



За какое время можно выучить английский язык?

Любой учитель английского языка может объяснить грамматику за месяц, но человеку сложно переварить такой объем информации, отмечает Мадияр. Преподаватель советует учить язык не на скорость, а на качество, например, за шесть месяцев пройти три уровня, а за год – шесть, но учесть, что это вопрос индивидуальный.

"Выучить английский язык за месяц с нуля – это невозможно. Потому что тяжело освоить любой язык за такое время. У нас в практике был момент, когда ученики заканчивали за три месяца три уровня, но они быстро забывали информацию, которую получали. Поэтому нужно понимать значение качественного знания, а не поверхностного", – подчеркивает он.

Мадияр отмечает, что самый быстрый и действенный метод выучить английский быстро и легко – если есть возможность, побывать за границей. Тем самым погрузить себя в языковую среду.

Где брать внутреннюю мотивацию

Как правильно мотивировать себя и откуда брать новые силы, чтобы изучать язык? По мнению эксперта, у каждого человека должна быть своя мотивация для изучения языка.

Вот несколько самых распространенных:

Язык как инструмент для увеличения заработка. Чаще всего люди хотят зарабатывать больше средств, поэтому здесь знание определенного языка дает преимущество в повышении уровня доходов.

Профессиональный рост на международной арене. Получать самые свежие новости мира и иметь доступ к большему объему информации.

Возможность смотреть фильмы и читать книги в оригинале.



Как быстро выучить английский язык дома

Смотрите и читайте интересные для вас фильмы, интервью и книги на английском языке. Во-первых, у вас будет осознание того, что вы получаете новые знания, во-вторых, вы занимаетесь любимым делом, но при этом просто меняете язык, например, можно начать с языка на телефоне, советует учитель.

"Перед началом изучения языка рекомендую почитать литературу Барбара Оакли, как научиться учиться. Когда человек открыт к получению новых знаний, он получает лучшие результаты", – отмечает Мадияр.

В соцсетях Мадияр поделился со списком источников, которые помогут улучшить чтение и выучить английский самостоятельно.

Как прокачать свой Reading?

Книги на английском языке с параллельным переводом. Сайт: https://2books.su Breaking News English – для чтения новостей на разных уровнях, прослушать статьи на разных скоростях, задания, связанные с текстом, и т.д. Сайт: https://breakingnewsenglish.com Puzzle Movies – тысяча фильмов, мультфильмов и сериалов на английском языке с двойными субтитрами.