Хочу не только говорить, но и думать на нем: как русский парень из Семея выучил казахский язык

Студент из Семея Кирилл Чернышов более шести лет ежедневно совершенствует свои знания государственного языка. О его методе изучения узнавал корреспондент Zakon.kz.

Поляк по происхождению, Кирилл шесть лет назад удивил всех окружающих, поступив в колледж "Агробизнеса и экономики Казпотребсоюза" в Семее на отделение с государственным языком обучения. При этом молодой человек выбрал специальность "Мастер леса", решив для себя связать свое будущее с изучением и охраной живой природы.

Кирилл Чернышов не только выбрал учебу на казахском языке, окончив русскую школу, но и старается посещать как можно больше тоев и семейных торжеств своих друзей-казахов, чтобы постичь тонкости языка и менталитета народа, его обычаи и традиции.

Но все же самым лучшим методом постичь совершенство языка Кирилл Чернышов считает поездку в отдаленный аул, где можно научиться не только говорить, но и мыслить на государственном языке.

"Казахский язык я начал изучать еще в детском саду. Но это была только игра в школу, когда мы просто заучивали некоторые слова, не понимая, зачем это нужно. Живой интерес к его изучению появился только в начальной школе", – вспоминает Кирилл Чернышов.

Школа дала Кириллу Чернышову прочный фундамент по теории казахского языка. При отсутствии практики говорения он на высоком уровне освоил все правила, грамматику и основы закона сингармонизма. Но вот именно говорить на языке, общаться с друзьями легко и свободно, как он мечтал в течение многих лет, за годы учебы Кириллу так и не удалось.

И когда пришло время выбирать профессию, он остановил свой выбор на специальности "Мастер леса", при этом написав заявление на отделение с государственным языком обучения.

"Сегодня уже никого не удивляет, что русскоговорящие молодые люди приходят к мысли, что получать знания по профессии им лучше всего на государственном языке. И в колледже мою инициативу все поддержали: от преподавателей до студентов", – отметил Кирилл Чернышов.

Юноша знал, что будет очень нелегко, и морально готовился к трудностям. Он стеснялся, что большую часть того, что говорят на лекции преподаватели, он просто не понимал – не хватало словарного запаса. Но он учился в группе, где студенты в принципе не знали русский язык. Это были ребята из сельской глубинки, а также студенты из Монголии и Афганистана.

Помогали педагоги. Специально для единственного в группе русскоговорящего студента они в первые месяцы учебы выделяли на уроках время, чтобы объяснить материал на русском языке, подсказывая, как это звучит на казахском.

"Мне помогали изучать язык все окружающие. В любой ситуации: в быту, во время учебы, на переменках, я учился все новым и новым словам, фразам, подмечал словосочетания и обороты речи, которые применяют в своей речи казахи. Вслушивался в интонации, пытался избавиться от акцента, стеснялся неправильно сказанных предложений. Но никто не смеялся над моими ошибками. Наоборот, мягко исправляли их, подсказывая правильный вариант", – говорит студент.

Так, погрузившись в языковую среду, Кирилл Чернышов стал сначала хорошо понимать все, что говорят вокруг него, а потом и сам заговорил на государственном языке. На это понадобилось более полугода.

"Если ты не найдешь в себе силы, чтобы преодолеть себя, языковой барьер, ты так и останешься только любителем, который, нахватавшись дежурных фраз и выражений, может поддержать только примитивный разговор на уровне "Саләм! Калайсың?". Только практическое говорение, постоянная речь в самых различных ситуациях помогает обрести уверенность и свободу общения на языке", – поделился опытом Кирилл Чернышов.

За четыре года учебы в колледже Кирилл достиг успехов не только в учебе, но и в государственном языке. И, конечно, когда стал писать заявление в приемную комиссию университета им. Шакарима на специальность "Агрономия", то вопросов о языке обучения даже не возникало. Кирилл уверенно выбрал государственный язык, понимая, что языковая практика не знает пределов совершенства.

Фото: из личного архива Кирилла Чернышова

В языковом эксперименте ему помогает не только учеба. На первом курсе колледжа Кирилл стал волонтером. Он покупает корм для бездомных животных, а также помогает нуждающимся людям.



"Я специально выбрал специальность, связанную с изучением ботаники и биологии. Эти знания – моя подушка безопасности. Та профессия, которая поможет мне всегда заработать на хлеб. Но у меня есть и другие интересы, и сейчас есть возможность их осуществить", – делится он.

Читая книги казахских классиков, парень обращал внимание на особенные языковые обороты, любопытные выражения, которым в русском языке нет дословного перевода. Кроме того, его интересовали описания быта казахского народа, его традиции, обычаи, культура. Все это помогало понять народ, представления и менталитет людей, которые его окружают.

"Я не считаю, что в совершенстве владею государственным языком. Еще есть над чем работать. Хочу добиться поставленной цели: не только свободно говорить на государственном языке, но и думать на нем. Чтобы это стало для меня естественным процессом, не требующим особых усилий и напряжения. Думаю, идеальными условиями для этого могла бы стать длительная поездка в какой-нибудь отдаленный аул. Мечтаю когда-нибудь эти планы осуществить", – поделился планами на будущее Кирилл Чернышов.

Он стал читать книги по этнологии, истории, культуре народов мира, больше внимания уделяя тем этносам, которые проживают на территории Казахстана. Теперь молодой исследователь заинтересовался не только обычаями и культурой казахского русского и польского народов, но и татар, азербайджанцев, таджиков, узбеков, украинцев, белорусов и многих других.

Именно этот интерес к истории и этнологии привел Кирилла Чернышова в Центр общественного согласия – Дом дружбы Абайской области и краеведческое общество "Прииртышье". С краеведами ему интересно изучать историю родного края, его флору и фауну, находить и исследовать памятники археологии и архитектуры, встречаться с интересными людьми и вести научную деятельность.

А вот в Доме дружбы он нашел единомышленников, которые так же как и он любят и уважают культуру разных народов. И когда по инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева стали создаваться региональные представительства Республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары", юноша без колебаний стал одним из первых его активистов.

"Мы помогаем молодежи понять глубину культуры разных народов нашей республики, показать их красоту и разнообразие. Ведь на этом основываются принципы толерантности и дружбы между представителями разных этносов. Ведь скоро нам, новому поколению, нужно будет принимать эстафету дружбы у наших старших наставников, сохраняя в Казахстане мир и согласие", – подчеркнул молодой человек.

Эта работа помогает юноше проявить свои творческие способности, находить креативные решения, участвовать в организации увлекательных мероприятий. Например, в День единства народа Казахстана РОО "Ассамблея жастары" Абайской области впервые провела молодежный этнографический фестиваль, в котором участвовали талантливые молодые люди со всех уголков области.