Что делать, если обувь в мастерской потеряли

Какие права есть у потребителя, если он сдал в мастерскую на ремонт туфли, но мастерская потеряла их и отказалась возмещать утерю? Об этом подробнее в материале Zakon.kz.

Согласно статье 16 закона "О защите прав потребителей", в случае утраты вещи, принятой от потребителя, исполнитель обязан возместить потребителю убытки в полном объеме.



Так что в данном случае потребитель имеет право на возмещение стоимости утраченной обуви, а также имеет право на возврат ему стоимости услуги (ремонта).

Также в таких случаях потребителям необходимо обратиться к исполнителю с претензией об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении потребителю причиненного этими нарушениями убытка (вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) в добровольном порядке согласно статье 42-4 закона "О защите прав потребителей".

Претензия составляется в двух экземплярах в произвольной вежливой форме.

В претензии потребитель должен сообщить свою фамилию, инициалы, фактический адрес, а также указать контактный телефон, по которому можно связаться в случае, если продавец (услугодатель, изготовитель) сочтет это необходимым в целях экономии времени или при необходимости что-то уточнить.

Если в течение десяти календарных дней исполнитель письменно не ответит на претензию или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред) вследствие недостатков товара (работы, услуги), а также откажется принять участие в рассмотрении потребительского спора в досудебном порядке, потребитель вправе обратиться в территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей, а затем и в суд при необходимости.

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