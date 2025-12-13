Как правильно сушить обувь после дождя и снега

Мокрая обувь может быстро потерять форму и внешний вид, если сушить ее неправильно. Простые правила помогут ускорить высыхание и избежать повреждений, подробнее в материале Zakon.kz.

Удалите грязь

Если на обуви остались грязь, мокрый снег или капли дождя, их следует удалить сразу, чтобы не образовались стойкие пятна. Для большинства материалов достаточно протереть обувь влажной тряпкой. Замшевые ботинки требуют особой осторожности: их нельзя тереть или мыть водой, достаточно аккуратно промокнуть ткань полотенцем. Сильно загрязненные тканевые туфли или кроссовки лучше сразу отправить в стирку, следуя инструкции на ярлычке.

Выньте стельки и снимите шнурки

Если конструкция обуви это позволяет, достаньте стельки. Это ускоряет циркуляцию воздуха внутри обуви и помогает ей высыхать равномерно. Стельки сушите отдельно, разложив на сухой поверхности. Шнурки, как и стельки, мешают воздуху свободно циркулировать внутри обуви. Их также лучше сушить отдельно, чтобы ускорить процесс и избежать неприятного запаха.

Избегайте прямого нагрева

Нельзя сушить обувь на батарее, возле обогревателя, открытого огня или под прямыми солнечными лучами. Избыточное тепло может повредить поверхность, изменить свойства клея и пропиток, сделать обувь жесткой или непромокаемой.

Салфетки и циркуляция воздуха

Обувь высыхает быстрее, если ее поставить на сквозняке или под вентилятор без функции нагрева. Это безопасный способ ускорить сушку без риска повреждения материала.

Не стоит забывать про старый метод, а именно про бумажные салфетки или газеты. Их необходимо положить внутрь обуви, чтобы впитать влагу. Менять их нужно каждые 2-4 часа по мере намокания. Помогут высушить обувь и старые полотенца. Уголки ткани необходимо поместить внутрь обуви и обернуть ботинок.

Рис или наполнитель для кошачьего туалета

Насыпте в ведро слой 2-3 см крупы или наполнителя и окуните носки обуви, накрыв крышкой на ночь. Эти материалы хорошо впитывают влагу. После высыхания храните обувь в сухом и теплом месте. Если оставить ее в холоде или во влажных условиях, обувь будет постоянно подмокать и терять свои свойства, несмотря на регулярную сушку.

