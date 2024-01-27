Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фрукт для настроения: ученые назвали богатый витаминами плод

Фрукт для настроения: ученые назвали богатый витаминами плод Фото: pixabay
На настроение человека влияет в том числе дефицит витаминов. В особенности, витамина С. Чтобы поднять настроение, достаточно съедать всего два плода этого популярного фрукта, сообщает Zakon.kz.

Британские ученые пришли к выводу, что при дефиците витамина С улучшить настроение помогут киви. Всего два плода в сутки восполнят нехватку аскорбиновой кислоты, что скажется на самочувствии и состоянии духа, сказано в результатах исследования.

В исследовании, которое длилось восемь недель, приняли участие 155 взрослых пациентов с низким уровнем витамина С. Они каждый день принимали добавку витамина, плацебо или съедали два киви.

Данный фрукт улучшил настроение и жизнерадостность людей всего за четыре дня. Максимальный эффект наблюдался в дни с 14-го по 16-й. Витамин С улучшил настроение, но незначительно.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой продукт полезнее: авокадо или тыквенные семечки.

Читайте также

Психолог рассказала, что нельзя прощать мужчинам
Психолог рассказала, что нельзя прощать мужчинам
облако в форме сердца
Цените счастье: любовный гороскоп для всех знаков
Сонливость и вялое состояние: врачи рассказали о "зимнем блюзе"
Сонливость и вялое состояние: врачи рассказали о "зимнем блюзе"
Айсулу Омарова
Интересное Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: