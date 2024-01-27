Фрукт для настроения: ученые назвали богатый витаминами плод
Британские ученые пришли к выводу, что при дефиците витамина С улучшить настроение помогут киви. Всего два плода в сутки восполнят нехватку аскорбиновой кислоты, что скажется на самочувствии и состоянии духа, сказано в результатах исследования.
В исследовании, которое длилось восемь недель, приняли участие 155 взрослых пациентов с низким уровнем витамина С. Они каждый день принимали добавку витамина, плацебо или съедали два киви.
Данный фрукт улучшил настроение и жизнерадостность людей всего за четыре дня. Максимальный эффект наблюдался в дни с 14-го по 16-й. Витамин С улучшил настроение, но незначительно.
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