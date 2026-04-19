Советы

Диетолог назвала 8 фруктов и ягод с максимумом витаминов

фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 09:59 Фото: freepik
Свежие фрукты и ягоды помогают разнообразить рацион и получить больше витаминов, клетчатки и других полезных веществ. Диетолог советует не искать один "идеальный" продукт, а делать ставку на разнообразие, сообщает Zakon.kz.

По словам диетолога Елизаветы Афинской, среди доступных вариантов стоит обратить внимание на черную смородину, бруснику, апельсины, авокадо, финики, курагу, а также на более экзотические гуава и маракуйю, пишет "Доктор Питер".

"Давайте разберем и те варианты, которые вы сможете купить в магазине у дома в свежем или замороженном виде. Например, по антиоксидантам лидируют арония, маки и черная бузина, но жители некоторых стран даже не слышали о таких названиях. Поэтому ищем баланс между наукой и реальностью", – говорит диетолог.

Среди них:

Авокадо. Эта популярная ягода (с точки зрения ботаники, это именно ягода) считается настоящим суперфудом. В ней больше всего полезных жиров, витаминов А, Е, К и группы В, а также редких минералов – марганца, меди, селена.

Брусника. Эта ягода богата полифенолами, то есть антиоксидантными соединениями. Согласно некоторым исследованиям, именно брусника – чемпион по содержанию антиоксидантов.

Черная смородина. Настоящий кладезь витамина С. Всего лишь 50 г этой ягоды покрывает дневную норму витамина С для женщин.

Гуава. Чемпион среди фруктов по содержанию белка. Также она богата витамином С, калием и клетчаткой. Полезна и в сушеном виде.

Маракуйя. Содержит много клетчатки, антиоксидантов, а ее семена богаты полезными жирными кислотами омега-6 и магнием.

Финики. Настоящее природное спасение, когда хочется чего-то сладкого, но не такого вредного. Помимо сахара финики богаты антиоксидантами.

Курага. В кураге есть железо и витамин С, витамин А, кальций, магний, сера.

Апельсин. Тот самый фрукт, в котором больше всего кальция. А еще в нем много витаминов группы В, витамина С, клетчатки, пектина и минералов.

При этом диетолог рекомендует выбирать те продукты, которые доступны и не требуют больших затрат, делая упор на разнообразие рациона.

Ранее диетолог объяснила, как правильно мариновать мясо, чтобы уменьшить вред от шашлыка.

Айсулу Омарова
