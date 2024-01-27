Психолог рассказала, что нельзя прощать мужчинам

Российский психолог Ольга Романив назвала пять поступков, которые нельзя прощать мужчине, сообщает Zakon.kz.

Она пояснила, что границы дозволенного есть у каждого. Соответственно, и оценивать катастрофичность некоторых поступков человек должен со своей точки зрения. Однако при этом существуют общие моменты в действиях мужчин, указывающие на то, что в отношениях возникли серьезные проблемы. Их не стоит оставлять без внимания и желательно постараться решить, как можно быстрее.

Измена

Специалист отметила, что самый главный мужской поступок, который нельзя прощать, — это измена.

"Совершив грех один раз, многие не гнушаются повторить его вновь и неоднократно. Даже если пара серьезно все обговорила, и женщина простила любимого, про факт измены она не забудет никогда. Это трещина в отношениях, которая не затягивается. Есть большая вероятность, что при последующем конфликте мужчине об этом еще раз напомнят", - сказала Ольга Романив.

Наиболее правильным решением после измены мужа станет завершение отношений, считает психолог.

Оскорбления

Когда мужчина опускается до грубых слов в адрес женщины — это громкий сигнал, что он больше не намерен решать спорные ситуации адекватно и дипломатично, предупредила специалист:

"Нецензурные, обидные слова избраннице могут быстро войти в его "норму". Причем использовать такую методику ведения переговоров мужчина начнет с первых минут обсуждения. С этого момента в отношениях начинается переломный этап, когда больше нет уважения друг к другу, а оскорбления используются как оружие, чтобы нанести страдания. Важно добавить, что грубые слова недопустимы также в сторону детей и родных женщины. Пресекайте это сразу".

Серьезные зависимости

Сюда включаются разные пагубные пристрастия: алкоголь, курение, азартные, компьютерные игры, интриги на стороне, наркотики.

"Если интерес мужчины к такого рода "хобби" очень высок, то построить с ним доверительные отношения будет очень непросто. Зависимости со временем переходят на другую стадию, еще больше укореняясь в своей потребности, — объяснила Романив. — Есть мужчины, которые когда-то все-таки перебороли себя и сделали правильный выбор. Но все равно остается определенный процент риска, что привычки вернутся вновь".

Любая зависимость сильно бьет по психологическому здоровью мужчины. Он ставит под удар не только свою жизнь, но и безопасность родных и близких. Как правило, пагубные пристрастия лишь маскируют агрессию, нервозность человека. Не получив от них удовлетворения, мужчина может сильно разозлиться и навредить любимой женщине, подчеркнула психолог.

Грубость

Специалист порекомендовала избавиться от ошибочного мнения, что настоящий мужчина должен быть грубым и брутальным:

"Не должен. Грубые слова, резкие движения, неуважительное отношение — все это проявление агрессивного человека, с которым лучше не находиться рядом. Даже если муж не проявляет к вам физического насилия, его некультурное поведение также угрожает вашей безопасности. Чаще всего за грубостью могут скрываться манипуляторы, абьюзеры, которые неуважительно относятся к женщине, ее мнению, словам и просьбам".

Если вы замечаете, что любимый мужчина превратился в грубияна, задумайтесь над прекращением отношений, посоветовала Романив.

Жадность

По словам психолога, не стоит путать экономного и жадного человека.

"С экономным не так плохо жить, как со скупым. Жадный мужчина контролирует все буквально до копейки. Причем, особенно его будут задевать траты женщины на свои потребности. Можно забыть про новую одежду, косметику и походы в кафе, поскольку жадина не даст вам на это денег. И всячески будет доказывать, что женщина в этом не нуждается. В то же время он не станет ущемлять себя в покупках, поскольку его потребности в приоритете", — предостерегла эксперт.

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