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Какие черты характера свойственны успешным личностям

отличительные черты успешных людей, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 21:52 Фото: pixabay
Психолог Ольга Романив назвал ключевые черты характера успешных личностей, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" эксперт отметила пять основных особенностей, первой из которых она назвала уверенность в себе.

"Уверенность в себе является фундаментальной составляющей в личностном портрете успешного человека. Без нее вы не продвинетесь вперед, не обращая внимания на замечания и критику в свой адрес", – отметила она.

По словам специалиста, успешные люди обладают хорошими коммуникативными навыками, позволяющими завоевывать симпатии окружающих, приходить к взаимовыгодным решениям и заводить полезные контакты. Также немаловажную роль играет оптимизм, которым наделены все успешные люди.

В конце беседы психолог отметила, что часто успешности сопутствуют терпение и дисциплинированность.


"Умение брать все препятствия наскоком, конечно, само по себе полезно, но гораздо важнее контролировать свои внутренние порывы и продолжать делать что-то последовательно без раздражения и спешки", – заключила Романив.

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