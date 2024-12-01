Какие черты характера свойственны успешным личностям
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Психолог Ольга Романив назвал ключевые черты характера успешных личностей, сообщает Zakon.kz.
В беседе с "Мослентой" эксперт отметила пять основных особенностей, первой из которых она назвала уверенность в себе.
"Уверенность в себе является фундаментальной составляющей в личностном портрете успешного человека. Без нее вы не продвинетесь вперед, не обращая внимания на замечания и критику в свой адрес", – отметила она.
По словам специалиста, успешные люди обладают хорошими коммуникативными навыками, позволяющими завоевывать симпатии окружающих, приходить к взаимовыгодным решениям и заводить полезные контакты. Также немаловажную роль играет оптимизм, которым наделены все успешные люди.
В конце беседы психолог отметила, что часто успешности сопутствуют терпение и дисциплинированность.
"Умение брать все препятствия наскоком, конечно, само по себе полезно, но гораздо важнее контролировать свои внутренние порывы и продолжать делать что-то последовательно без раздражения и спешки", – заключила Романив.
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