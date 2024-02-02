Казахстанские озера, которые завораживают с первого взгляда

В Казахстане насчитывается более 48 тысяч озер. Большинство из них обладают целебными свойствами и уникальным природным ландшафтом. В этом материале Zakon.kz собрал информацию о лучших озерах Казахстана, которые стоит посетить как туристам, так и жителям страны.

Сначала отметим наиболее посещаемые курорты Казахстана. Так, по данным пресс-службы Министерства спорта и туризма, рейтинг самых популярных мест страны возглавляет Алматинский горный кластер, где расположены Большое Алматинское озеро, озера Кольсай и Кайынды, которое местные жители также называют затонувший лес.

Второе место принадлежит курортам Мангистау, туристов привлекает известное во всем мире Каспийское море.

На третьем месте расположилась Щучинско-Боровская курортная зона, здесь расположено озеро Боровое.

В пятерку лучших также вошли два популярных летних мест отдыха – озера Алаколь и Балхаш.

Большое Алматинское озеро (БАО)

Невероятно красивое озеро находится в 15 км от Алматы в Заилийском Алатау на высоте 2510 метров над уровнем моря. Оно входит в часть Иле-Алатауского нацпарка и охраняется как объект стратегического значения. Большое Алматинское озеро один из главных источников воды в Алматы, купаться и рыбачить здесь нельзя. Однако территория озера окружена живописной природой, где можно устроить пикник и насладиться видами. Стоит отметить, что БАО возникло в результате землетрясения, как и подавляющее число озер Тянь-Шаня. Благодаря своему расположению оно красиво как зимой, так и летом.

Озера Кольсай и Кайынды (Алматинская область)

Далее в список озер Алматинского горного кластера входят Кольсай и Кайынды, которые расположены в 300 км от города, в северной части Тянь-Шаня. Путь к озерам непростой, поэтому рекомендуется поехать однодневным туром, где вам последовательно расскажут историю и местные легенды. Чтобы снять красивый контент для социальных сетей и полюбоваться пейзажами, многие путешественники приезжают именно в это место. Красота этих мест завораживает, посетив один раз, вы точно захотите посетить их снова.

Каспийское море (Мангистауская область)

Каспий – самое большое бессточное озеро в Казахстане и единственный в мире замкнутый водоем. Площадь озера составляет около 390 тыс кв. м. Примечательно, что его ложе образовано земной корой океанического типа. Каспий находится на стыке Европы и Азии, поэтому на его побережье расположено пять стран – Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. Каспийское море уверенно возглавляет список самых красивых озер Казахстана и является жемчужиной природных красот нашей страны.

Боровое (Акмолинская область)

Озеро "Боровое" находится на севере Казахстана и относится к нацпарку "Бурабай". Вода здесь является лечебной, поэтому на восточном берегу расположен известный курорт "Бурабай". Место популярно среди жителей Астаны, так как находится на расстоянии около 260 км. Чудесные горные пейзажи прилегающих озер пользуются популярностью и среди туристов других стран. В числе самых известных озер Борового можно отметить, Большое Чебачье, Майбалык, Щучье и др.

Алаколь (область Жетысу)

Самое красивое озеро Казахстана Алаколь расположено на Балхаш-Алакольской низменности. Его площадь составляет около 2890 кв. м. Вода здесь славится лечебными свойства, поскольку содержит почти всю таблицу Менделеева. На озере Алаколь есть три курортных поселка – Акши, Коктума и Кабанбай. Из-за развитой инфраструктуры рекомендуем посетить именно берег поселка Кабанбай, который находится в восточной части Казахстана. Плюс в этой части вода более целебная, потому что обладает подземными минеральными источниками. Среди местных жителей есть легенда, что Кабанбай батыр после сражений с джунгарами приводил сюда своих воинов и залечивал их раны. Особенность озера также в том, что оно окрашивается в разные цвета, поэтому закат здесь особенно красивый и чарующий.

Балхаш (Карагандинская область)

Еще одно красивое озеро в Казахстане – Балхаш – расположено на юго-востоке страны. Оно занимает второе место по величине в стране и 14-е в списке крупнейших озер мира. Его уникальность в химических характеристиках – интересно, что в западной части оно пресное, а в восточной – соленое. Площадь Балхаша составляет около 18 200 кв. м. Стоит отметить, что в водах Балхаша большое количество видов рыбы, поэтому это излюбленное место рыболовов.

Фото: Zakon.kz

Изумрудный цвет озера Балхаш влюбляет туристов, а состав воды создает комфортную среду для пляжного отдыха.

Какие еще озера есть в Казахстане? Нельзя не отметить и другие живописные озера страны, такие как: Индер

Зайсан

Аральское море

Тенгиз

Маркаколь

Кургальджин

Иссык

Бухтарминское озеро

Жасыбай

Сайрам-Су

Сибинские озера и многие другие.

Каждое озеро красиво по-своему и имеет уникальные свойства. Поэтому перед поездкой рекомендуем ознакомиться с инфраструктурой озера и что предлагают ближайшие курортные места. А уже во время путешествия не забывайте бережно относиться к окружающей среде. Ведь описанные красоты – это исторические памятники природы.