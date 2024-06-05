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Тест: Хорошо ли вы знаете реки и озера Казахстана?

Тест: Хорошо ли вы знаете реки и озера Казахстана?, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 10:44 Фото: Zakon.kz
В Казахстане более 48 тысяч озер и 17 тыс. рек. Одна их часть уникальна своими целебными свойствами, а другая – протяженностью и живописным расположением. В этой связи Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, хорошо ли вы знаете водоемы страны.

Стоит отметить, что Казахстан обладает богатыми водными ресурсами, где каждая река и озеро играют особую роль и имеют свою историю. От широкого Иртыша до уединенных озер, таких как Балхаш и Каинды. Все они являются жизненно важными источниками для экосистемы, культуры и экономики всей республики.

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