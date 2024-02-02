Не играйте с чувствами: любовный гороскоп на 2 февраля

Астрологи выпустили любовный гороскоп для представителей всех знаков зодиаков на 2 февраля. Какие испытания в любовных делах могут вас ожидать, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен будет настроен на позитив, и вывести его из этого состояния практически невозможно! Да и зачем выводить? Своим солнечным, жизнерадостным взглядом на жизнь Овен способен заразить всех вокруг, и в первую очередь, любимого человека. В такие дни и к проблемам относишься проще, да и решаются они легко. Так что если у Овна и его избранника есть пара-тройка нерешенных вопросов, сегодня самое время быстренько их обсудить. Ну а потом заняться более приятными вещами.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Тельцу стоит призадуматься над тем, не слишком ли часто он идет на уступки своему любимому человеку? Дипломатичный Телец тратит массу сил на то, чтобы сглаживать острые углы, и его избраннику это, безусловно, удобно. Однако такое положение дел не совсем справедливо, и сегодня Телец почувствует в себе силы сказать об этом партнеру в глаза. Ему не стоит, как обычно, смягчать ситуацию и сдерживаться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам придется смириться с мыслью, что осчастливить всех вокруг просто невозможно! Да, Близнецы нравятся многим и их самих привлекают разные люди, однако сегодня настало время из всех поклонников выбрать кого-то одного. Даже если Близнецам трудно насильно ограничить свою личную жизнь, ничего не поделаешь: любвеобильность до добра не доводит. И главное, от нее как до небес далеко до настоящей любви.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня – день, когда Раку в личной жизни не стоит делать всего две вещи: усложнять и прибедняться. Возможно, ему нравится копаться в себе и выискивать недостатки, чтобы утвердиться в мысли: он слишком несовершенен для того, чтобы его кто-то полюбил. Так вот, сегодня делать этого категорически не стоит! Позабыв о комплексах, Рак будет привлекателен и неотразим. Ну а недостатки... У кого их нет? Если бы дело было в них, человеческий род уже давно бы вымер.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Льву придется выступить в роли эксперта по личным вопросам! Скорее всего, кто-то из родственников или друзей расскажет ему о проблемах своих отношений. День склоняет Льва к тому, чтобы виртуозно настраиваться на "прием": он будет отличным слушателем, который тонко чувствует собеседника. Благодаря такой восприимчивости Лев сегодня без труда сумеет вникнуть в суть чужих любовных проблем и дать дельный совет.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева и ее любимый человек могут узнать нечто новое, что прольет свет на их отношения и покажет истоки их общих проблем. Принять эту информацию может быть нелегко, но это не сложнее, чем блуждать наугад в темноте. Деве и ее избраннику судьба сегодня предоставляет возможность увидеть ситуацию, как она есть, а заодно и шанс все исправить. Для этого им надо, не пряча голову в песок, научиться действовать сообща.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня любимому человеку Весов может потребоваться их помощь или совет, но Весы, скорее всего, окажутся к этому не готовы: они будут сомневаться в своих силах. День склоняет их к тому, что им будет трудно принять любое решение и взять на себя ответственность за результат. Несмотря на это, звезды советуют им сегодня сделать три важных вещи: 1. Встряхнуться и взять себя в руки. 2. Забыть о сомнениях. 3. Действовать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Если у Скорпиона в последнее время были сложности в отношениях с любимым человеком, сегодня есть шанс все исправить. Даже если речь идет о глубоких противоречиях или разрыве, звезды утверждают, что потеряно не все. Скорпион сумеет преодолеть любую пропасть, если только по-настоящему этого захочет. Для этого ему достаточно сегодня с открытым сердцем сделать шаг навстречу своему партнеру. Пусть даже это будет очень маленький, но очень искренний шаг.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня противиться романтическому обаянию Стрельца практически невозможно! Он будет буквально излучать легкость и позитив на радость всем лицам противоположного пола. Звезды говорят, что не стоит пытаться насильно пригасить этот внутренний свет – да у Стрельца это все равно не получится. Харизма Стрельца, как магнит, будет привлекать в его жизнь интересных людей, и есть шанс, что сегодняшнее хорошее настроение в итоге обернется умопомрачительным романом.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог в любой ситуации может рассчитывать на любимого человека. И это замечательно, ведь быть самостоятельным и сильным Козерогу хочется далеко не всегда. Как приятно иногда опереться на плечо своего избранника и всласть поплакаться ему в жилетку! Сегодня Козерог может не сомневаться в том, что партнер на его стороне. Даже если Козерог неправ, он может рассчитывать на его понимание и поддержку.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня, если Водолей хочет завязать новое знакомство или хорошо провести время со своим любимым человеком, сидячий образ жизни ему противопоказан. Звезды советуют ему добавить в свою жизнь физических нагрузок, включив форсированный режим. Езда на велосипеде, танцы, фитнес, бег или хотя бы прогулка быстрым шагом – все это заставляет сердце биться чаще и активирует сегодня ту сферу жизни Водолея, которая ответственна за счастье и любовь.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня у Рыб будет шанс лишний раз убедиться в том, что их любимый человек – хороший советчик. Возможно, все дело в том, что он понимает Рыб, как никто, и всегда на их стороне? Безусловно, не стоит слепо доверять словам своего избранника, ведь любой человек, даже действуя из лучших побуждений, может ошибаться. Однако много шансов за то, что сегодняшний совет окажется дельным и способен помочь Рыбам.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Любовные предсказания взяты с сайта 1001goroskop.