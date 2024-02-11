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Время перемен: любовный гороскоп для всех знаков

влюбленная пара Фото: freepik
Астрологи выпустили любовный гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 11 февраля. Какие испытания подготовил для вас Амур, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня для того, чтобы испытать вдохновение и прилив сил, Овну просто необходимо ловить на себе восхищенные взгляды! Ну а поскольку сидя дома этого добиться трудно, звезды советуют ему выбраться в свет. На любой вечеринке или премьере Овен будет чувствовать себя отлично, реализовывая свой романтический потенциал в общении и новых знакомствах. А вот без импульса извне он вряд ли сумеет сегодня преодолеть апатию и лень.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня в душе Тельца будет петь весна, а в животе – порхать бабочки! День настраивает его на самый романтический лад и невозможность думать о чем-нибудь еще, кроме любви и любимого человека. И пусть в быту и в работе все будет валиться у мечтательного Тельца из рук – разве это так уж важно? Чувства, которые он сегодня испытывает, подобны волшебству. Что еще в этом мире может с этим сравниться?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня – отличный день для экспериментов со своим избранником! Если у Близнецов есть любимый человек, им стоит подумать о том, чем его удивить в романтическом плане. Смена обстановки, свечи, новое кружевное белье и любые другие приятные способы разнообразить свою личную жизнь приветствуются. Если же Близнецы пока свободны, сегодня им может выпасть шанс познакомиться с неординарным человеком, с которым у них не будет времени скучать!

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Рака вряд ли устроит легкий флирт – он будет настроен на серьезные отношения! Впрочем, это не говорит о том, что Рак перестанет кокетничать, наоборот: даже мимолетное знакомство сегодня грозит вылиться у него в серьезное увлечение. Все дело в том, что день наделяет Рака большой глубиной чувств и желанием узнать своего собеседника как можно лучше. Ну а, почувствовав с человеком глубинную связь, как можно в него не влюбиться?

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня в любовные дела Льва способно вмешаться такое неприятное чувство, как ревность. Причем конкретные поводы для этого не нужны – Льву достаточно своих подозрений, фантазий и чувств. Чтобы не перегнуть палку в этом тонком вопросе, звезды советуют Льву отделять фантазии и страхи от реальности. Если у него есть факты – это одно. Если же фактов нет, то обижать любимого человека подозрениями и недоверием сегодня не стоит: он это вряд ли поймет.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня – взрывоопасный день, и если Дева не хочет ощутить это на себе, ей необходимо проявить максимум терпения в общении с любимым человеком. День склоняет Деву и ее избранника к тому, чтобы предъявлять друг другу несправедливые претензии и сыпать упреками. Чтобы избежать ссор, Деве не стоит поддаваться на провокации. В противном случае она пожалеет о своей несдержанности: сегодняшний конфликт способен затянуться, обернувшись неприятными последствиями.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня – удивительный день, когда романтика будет буквально разлита в воздухе! Даже если Весы не влюблены, они смогут каждой клеточкой тела ее ощутить. Если же у Весов есть любимый человек или хотя бы претендент на эту почетную должность, они просто обязаны провести этот вечер с ним. Ужин со свечами, прогулка под луной, лепестки роз на подушке – сегодня даже романтические штампы для Весов и их избранника будут исполнены глубокого, особенного смысла.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону стоит подумать о том, насколько цели, которые он перед собой поставил, осуществимы. В первую очередь это касается его отношений. Возможно, Скорпион уже потратил массу времени и сил, чтобы добиться чьей-то взаимности, но этого так и не произошло? Или какие-то другие его желания попросту неисполнимы? Скорпиону сегодня необходимо спуститься на землю с небес и, как бы сложно это ни было, отделить фантазии от реальности, проведя между ними жирную черту.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец сумеет соблюсти баланс между страстной и духовной сторонами своей натуры. Это придаст ему особенный шарм в глазах противоположного пола! Благодаря внутренней гармонии и равновесию, Стрельцу будет легче обычного заводить романтические знакомства. При этом сегодня Стрелец будет настроен не на мимолетный роман или флирт, а на то, чтобы найти по-настоящему родственную душу.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу необходимо соблюдать дистанцию с лицами противоположного пола – особенно с теми, которые слишком назойливо лезут в его душу и жизнь. Звезды предупреждают, что кто-то из знакомых Козерога слишком форсирует события, посягает на его время и вторгается в личное пространство. Если Козерог не чувствует, что готов к отношениям с ним, сегодня пора дать ему это понять. Или взять на какое-то время тайм-аут.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей должен четко озвучивать свои мысли, иначе любимый человек может его неправильно понять! Безусловно, это не страшно, однако может оказаться весьма неприятно – особенно если речь идет о важных совместных делах. Говоря что-либо, Водолею необходимо всеми силами избегать двусмысленности в словах. И делать скидку на то, что сегодняшний день никак не способствует взаимопониманию между партнерами.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня в отношениях со своим любимым человеком Рыбам не мешает побыть чуть-чуть эгоистами! А почему бы и нет, особенно если избранник Рыб демонстрирует это качество регулярно? Звезды советуют Рыбам расслабиться и посвятить сегодняшний день себе – своим капризам, фантазиям, маленьким прихотям. Расслабляющая ванна, фитнес, спа, хороший шопинг... И как можно больше романтики на десерт! Последний пункт этого списка спутник Рыб обязательно оценит.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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