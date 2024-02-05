Луна противостоит Хирону: гороскоп на неделю

На этой неделе, с 5 по 11 февраля, в один день наступят сразу два важных события – новолуние и Китайский Новый год. Чего ожидать в этот период представителям 12-ти знаков зодиака – в материале Zakon.kz.

Овен

На текущей неделе соединение Луны и Хирона дает мощную проницательность, которая может помочь представителям Овнов лучше понять мотивы других людей (особенно близких друзей). И это даст им существенное преимущество в неловкой ситуации.

Телец

Карьера рожденных под знаком Тельца, амбиции и репутация растут, борьба за успех может потребовать больше, чем они думают. Им рекомендуют взвесить все за и против. Представители этого знака обычно довольно практичны, но, возможно, сейчас настроены на что-то, что может отнять у них много времени и ресурсов.

Близнецы

Бывают моменты, когда они предпочитают игнорировать некоторые вопросы, но сейчас настало время открытого диалога. Близнецам, которые испытывают к кому-то или к какой-то ситуации более сильные чувства, чем им казалось на первый взгляд, рекомендуют на этой неделе открыто об этом сказать, поскольку Луна в Весах противостоит целительному Хирону. Если представители знака не прояснят ситуацию, им будет сложно двигаться вперед.

Рак

Если Раки чувствуют, что что-то не так, им стоит просто честно поговорить об этом. Это поможет распутать все узлы, принесет понимание и снимет с них большую нагрузку. Текущее положение планет вызывает сбои в коммуникации, и представители этого знака могут истолковать чьи-то намеки неверно. Бурные эмоции будут процветать под маской спокойствия.

Лев

Ближайшие дни и недели – это шанс поймать успех, так что Львам рекомендуют не упустить его. Они готовы сорвать большой куш на работе. При правильной стратегии рожденные под этим созвездием могут добиться больших результатов, поэтому им рекомендуют не спешить расставлять приоритеты.

Дева

Девам астрологи советуют не останавливаться на достигнутом, ведь это может стать полезной привычкой, которая будет приносить им истинное удовольствие. Марс в их зоне отдыха подарит представителям этого знака спортивное настроение и желание больше двигаться. Что бы они ни предпочитали – ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде или плавание, – им рекомендуют двигаться, пока есть мотивация.

Весы

Стоит ли Весам делиться чувствами, которые они испытывают к кому-то, или держать их при себе? Учитывая, что Венера находится в Козероге и в зоне их личной жизни, рожденные под созвездием Весов могут опасаться, что поведут себя слишком прямолинейно. Им рекомендуют довериться инстинктам, которые станут безошибочным проводником.

Скорпион

Скорпионы переживают период интенсивных перемен и пока достаточно одного шага за раз. Им следует принять неопределенность этого периода, ведь скоро все прояснится. Как бы им ни хотелось все организовать, это может быть непросто. Поскольку Луна противостоит Хирону, у представителей знака может возникнуть соблазн обвинить во всем себя, но для этого нет причин.

Стрелец

Поскольку в центре внимания находятся новые пути и способы решения текущих проблем, возможно, рожденным под созвездием Стрельца будет сложно продумать выход из ситуации. Их планы могут меняться изо дня в день и даже от мгновения к мгновению, и нынешние планетарные аспекты только подчеркнут эту тенденцию.

Козерог

Убедившись в чьих-то восторженных отзывах, Козероги, возможно, захотят присоединиться к группе или записаться на курс, который покажется им очень интересным. Представителям знака астрологи рекомендуют действовать, если они уверены, что им это подходит. Единственным недостатком может стать цена. Она будет казаться разумной, но содержать скрытые расходы, о которых станет известно только потом.

Водолей

Внешне Водолеи могут выглядеть уверенно, но внутри чувствовать себя иначе. Если это так, им советуют постараться не волноваться, поскольку они проходят через естественный процесс раскрытия своего настоящего "я", который продлится некоторое время.

Рыбы

Нынешний расклад Рыбам советует быть честными, когда они просят других о помощи. Присутствие Солнца и Плутона в духовной зоне данного созвездия станет призывом к осознанию своей истинной ценности. Им рекомендуют не зацикливаться на том, что они могут причинять неудобства другим. Им просто советуют учиться любить себя.