Финансы

Стоит ли сегодня покупать доллары и что с ними потом делать – советы финансиста

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 17:13 Фото: freepik
На фоне укрепления тенге у многих казахстанцев возникает вопрос: стоит ли сейчас покупать доллары и где выгоднее хранить валюту. По мнению экспертов, текущая ситуация как раз дает такую возможность, но с важными оговорками. Zakon.kz разбирался в тонкостях инвестирования в 2026 году.

Почему тенге сейчас "слишком крепкий"

Как отмечает финансист Галим Хусаинов, тенге сейчас сильно переоценен, и это связано сразу с несколькими факторами. Высокая базовая ставка и высокая доходность тенговых безрисковых инструментов привели к притоку средств в активы в национальной валюте. Параллельно компании все чаще занимают в валюте – ставки по таким заимствованиям значительно ниже. В итоге на рынке растет предложение валюты, что и давит на курс доллара.

Для экспортеров такая ситуация не слишком благоприятна, зато для борьбы с инфляцией – это рабочий инструмент. Однако в среднесрочной перспективе, по мере роста импорта и возможного сокращения экспорта курс тенге по базовым экономическим законам будет ослабевать.

Именно поэтому, считает эксперт, текущий момент – один из удачных для входа в доллар США, если есть цель держать часть сбережений в валюте.

Девальвации не будет?

При этом Хусаинов подчеркивает: сценарий резкой девальвации он не разделяет.

"Да, волатильность тенге в последнее время стала нормой, но сама по себе волатильность – не причина девальвации. В Казахстане колебания курса в большей степени связаны с регуляторной средой, а не с фундаментальными макроэкономическими факторами".Галим Хусаинов

Более того, по его словам, текущей ситуацией можно пользоваться и зарабатывать – именно этим сегодня активно занимаются банки и крупные участники рынка.

Почему валютный депозит – не лучший выбор

Если решение о покупке долларов принято, следующий вопрос – где их хранить? И здесь эксперт настроен скептически по отношению к валютным депозитам.

Регулятор ограничил ставки по депозитам в иностранной валюте на уровне около 1% годовых, а также ввел повышенные требования к резервированию валюты для банков. В результате хранение долларов на депозитах стало невыгодным и для банков, и для клиентов.

"Валютный депозит – это фактически потеря денег".Галим Хусаинов

Альтернатива есть

В такой ситуации Хусаинов рекомендует рассмотреть фондовый рынок. Несмотря на то, что для многих розничных инвесторов это пока непривычно, в Казахстане работают брокерские компании, которые помогают размещать валюту в инструменты с "депозитными" свойствами.

Самый простой и относительно безопасный вариант – государственные валютные облигации развитых стран. Например, доходность US Treasuries сегодня составляет около 3-4% годовых. Еврооблигации казахстанских квазигосударственных компаний и Министерства финансов дают порядка 4-5% годовых в валюте.

"С точки зрения рисков такие инструменты зачастую надежнее, чем депозит в казахстанском банке, а доходность при этом существенно выше. Ликвидность тоже высокая: продать эти бумаги можно практически мгновенно, потребуется лишь стандартное время на расчеты и вывод средств с биржи".Галим Хусаинов

Частные долларовые облигации: доход выше, риски тоже

Отметим, что есть еще и отдельный сегмент – частные долларовые облигации. Их доходность в Казахстане зависит от эмитента, срока и рыночной ситуации, но в среднем составляет 7-12% годовых.

По данным на середину 2025 года:

  • облигации микрофинансовых организаций и частных эмитентов предлагали доходность от 7% до 12% в долларах США;
  • депозиты в долларах – всего 1-2% годовых;
  • депозиты в тенге – до 20% годовых.

Долларовые облигации позволяют защититься от тенговой инфляции, однако несут более высокие риски, поскольку речь идет о корпоративных эмитентах. Поэтому здесь особенно важно учитывать надежность компании и собственный риск-аппетит.

Еще один плюс для частных инвесторов – снижение порога входа. На рынке появились долларовые облигации с доходностью до 12% годовых и номиналом около 100 долларов за бумагу при минимальной сумме покупки от 1000 долларов. Для физических лиц это гораздо более комфортный формат, чем классические еврооблигации с номиналом в десятки или сотни тысяч долларов.

Ранее мы рассказали, почему граждане Казахстана стали отказываться от покупок долларов.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
