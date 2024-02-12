Доверяй нутру: гороскоп для всех знаков зодиака на 12 февраля

В Сети появился гороскоп для представителей всех знаков зодиака на понедельник, 12 февраля. Что может принести в вашу жизнь изменения, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Овен будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Овну специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня любознательность и творческие способности Тельца не знают границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Тельцу давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды гороскопа советуют Тельцу воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецы способны буквально разрываться между тем, что им приходится делать, и тем, чего они бы хотели. Им будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от них массу времени и сил, с другой же – мысли Близнецов будут невообразимо от этих дел далеки! Они могут то и дело посылать сообщения друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Самым разумным решением здесь будет: по возможности, отложить текущие дела и потратить день на учебу и повышение своего профессионального уровня – это как раз то, что сегодня будет у вас получаться лучше всего, и со временем принесет хорошие плоды.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Рак будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Рак будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: сегодня его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Льва в таком поведении, – его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня лучшей музыкой для ушей Девы станет иностранная речь! Она напомнит ей, что есть далекие страны, в которых она еще не бывала, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Деве подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Деве смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня повышенная эмоциональность не даст Весам спокойно усидеть на месте, им захочется новизны и экспериментов: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это сегодня Весы способны изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпион имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Скорпиона спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец, возможно, захочет внести в свою жизнь разнообразие, к примеру, организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – сегодня у Стрельца получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня страсть Козерога к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Козерог будет изобретателен на этот счет. Сегодня он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня день склоняет Водолея к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, в Водолее проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Водолея может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать сегодня, – это провести время с тем, кого любит.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у них на лице. Больше того, Рыбы и сами не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Рыб сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от них словесной пощады, если они чем-то недовольны, и вовсе не стоит: они не намерены сглаживать острые углы!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.