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Февральские карнавалы и фестивали мира

Февральские карнавалы и фестивали мира Фото: wikimedia
Февральские карнавалы и фестивали во всем мире – это культурные события, на которых люди могут насладиться яркими костюмами, музыкой, танцами и другими развлечениями. В этом материале редакция Zakon.kz собрала часть самых известных февральских карнавалов и фестивалей мира.
Страны, где проводятся карнавалы, наиболее предпочтительны для тех, кто планируя свой отдых хочет окунуться в атмосферу праздника, оказаться в эпицентре великолепия и получить мощный заряд энергии, познакомиться с традициями, обычаями и культурой стран, где проводятся эти мероприятия. 
Как правило настоящие карнавалы – это не разовое праздничное шествие. Это несколько дней бесконечного праздника, постоянно сменяющих друг друга и пересекающихся маскарадов, костюмированных театральных, музыкальных и танцевальных представлений.

Фестивали и карнавалы в феврале 2024 года

Февральские карнавалы и фестивали мира

Фото: wikimedia

Карнавал в Рио-де-Жанейро


Самые крупные карнавалы, парады, концерты, танцы в мире проходят в Бразилии. В 2024 году карнавал в Рио– де– Жанейро пройдет с 9 по 17 февраля. В течение недели улицы города наполняются праздничными шествиями, музыкой, танцами и яркими костюмами. Главным событием карнавала являются парады самба школ, представляющие различные районы и сообщества города. Участники готовится к выступлению месяцами, создавая роскошные костюмы, декорации и хореографию. Карнавал в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира и является знаковым событием для местных жителей.
Февральские карнавалы и фестивали мира

Фото: pexels

Венецианский карнавал


Один из самых известных карнавалов в мире проходит в Венеции с XII века. Во время мероприятия на центральной площади Сан-Марко организуют уличные представления и костюмированные шествия. Туристы могут посетить маскарадные магазины, где продаются яркие маски и костюмы. Затем проводят главный конкурс на лучшую маску и символ карнавала. Примечательно, что венецианская маска возникла, потому что жители хотели, чтобы ко всем относились одинаково вне зависимости от его социального статуса. Карнавал в Венеции привлекает тысячи людей со всего мира. Это время веселья, красоты и таинственности, когда каждый может стать участником удивительного спектакля.
Февральские карнавалы и фестивали мира

Фото: wikimedia

Марди Гра в Новом Орлеане


Карнавал Марди Гра в Новом Орлеане – известный, веселый и яркий праздник в США. Весь город оживает во время этого карнавала, который продолжается несколько недель и включает различные парады, балы, уличные фестивали и другие увеселительные мероприятия. Традиционно карнавал Марди Гра завершается в последний день перед началом Великого поста, так называемый "Жирный вторник". На этот день приходится наибольшее количество праздничных мероприятий и парадов. Во время парадов "король" и "королева" играют важную роль, ведя парады и раздавая пластмассовые бусы и другие сувениры зрителям. Ранее так жители отмечали приближение весны, но в дальнейшем это переросло в полноценное костюмированное шоу. Празднования длятся примерно две недели – до и во время Масленицы, за день до пепельной среды.
Февральские карнавалы и фестивали мира

Фото: needpix

Международный фестиваль льда и снега


Ежегодно в китайской провинции Хэйлунцзян в местных парках Чжаолинь и Тайяндао (остров Солнца) проводят Международный фестиваль льда и снега. Это мероприятие позволяет людям насладиться красотой снежных скульптур с подсветкой разноцветных огней, погрузиться в атмосферу сказочного ледяного города и зимы. Над скульптурами работают тысячи человек, используя зубила, ледорубы и лазеры. Помимо выставки фигур, на фестивале также проводятся концерты, соревнования по зимним видам спорта и праздничные шествия. Это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь красотой зимнего пейзажа и уникальными холодными шедеврами искусства. В парке есть много ресторанов, куда можно зайти, чтобы погреться и пообедать.
Февральские карнавалы и фестивали мира

Фото: freepik

Фестиваль в День святого Валентина в Италии


В феврале в канун Дня святого Валентина в итальянском городе Терни проходит фестиваль всех влюбленных, где можно увидеть различные выставки, концерты, посетить мастер-классы по искусству и ремеслам, а также насладиться романтическими представлениями. Во время мероприятия многие туристы предпочитают посетить церковь святого Валентина, чтобы помолиться и почтить его память. Разгар торжества приходится на 14 февраля. Чаще всего на фестиваль приезжают парами и здесь же решают пожениться из-за романтической обстановки вокруг, вероятно, используя символичность момента.
Фестивали мира объединяют людей разных культур и национальностей, а также способствуют культурному обмену и дружбе народов. Они позволяют окунуться в мир красок, музыки, традиций, воображений и кулинарных изысков различных стран. Участие в таких мероприятиях обогащает наши знания о мире, расширяет кругозор и позволяет увидеть красоту и разнообразие человеческой культуры.

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