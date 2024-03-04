Мартовские фестивали: самые интересные события в мире

Большинство фестивалей в мире привязаны к религиозным праздникам, либо к небесным явлениям, например, полнолунию. По этой причине каждый год дата проведения их меняется. Zakon.kz узнал, куда уже можно не спешить, а какие фестивали все еще доступны для туристов в марте.

Можно не спешить в Бразилию: из-за правил исчисления религиозных праздников известный на весь мир Карнавал в Рио-де-Жанейро отшумел в феврале. Куба: сюда не стоит торопиться для участия в набирающем популярность фестивале сбора урожая грейпфрута. Остальные фестивали из списка "must be" более или менее доступны по срокам для посещения туристами в марте.

Фестиваль огня в Валенсии "Лас Фальяс"

Ежегодный праздник, который проходит с 1 по 19 марта, символизирует для испанцев приход весны ‒ Las Fallas. Главные мероприятия проходят в последние пять дней. В каждом районе города выбирают по две королевы: девочку и взрослую женщину ("фальера майор" и "фальера майор инфантиль"). Они возглавляют торжественные процессии, шествующие по улицам Валенсии, и приветствуя зрителей. Изюминка праздника ‒ огромные и красочные ростовые куклы, достигающие порою 10 метров в высоту. Ими заранее украшаются улицы и площади города. Огонь используют в качестве кульминации торжеств – в нем сжигают гигантов-кукол и прочий деревянный хлам, стилизованный в виде грехов. Другое популярное среди туристов мероприятие – ночное шоу фейерверков, оно проходит в полночь на площади у мэрии Валенсии.

День Святого Патрика в Ирландии

Один из главный праздников в Ирландии, который отмечается 17 марта. Ирландцы сумели заинтересовать своим торжеством не только туристов, но и сделать этот праздник популярным за пределами его родины. К примеру, День Святого Патрика отмечается в Нью-Йорке с не меньшей пышностью, чем в Ирландии.

17 марта в Дублине по главным улицам города традиционно проходит масштабный парад. Все участвующие одеты в одинаковые зеленые костюмы с трилистником клевера на пиджаке. К слову, туристы могут купить подобные костюмы в местных магазинах. В день празднования особенно стараются производители пива – купить напиток можно повсюду, хозяева держат двери своих пабов гостеприимно распахнутыми.

Фестиваль красок в Индии

Холи - индуистский праздник цветов, посвященный торжеству добра над злом, хорошему урожаю и плодородию. Отмечают его в последний день полнолуния 12-го месяца по индуистскому календарю. В этом году праздник выпадает на 25 марта. Хотя Холи – государственный праздник отмечают его по-разному. На севере принято заранее украсить дома множеством цветов и букетов, дополнительно выкрасив снаружи стены в яркие и радостные цвета. Накануне праздника в селениях или городах готовиться специальная площадка с отдельно стоящим там деревом. Делается это для проведения обязательного ритуала, по традиции индийцы в ночь на Холи поджигают дерево, и совершают особый танец вплоть до рассвета. Подобным образом они провожают зиму и приглашают весну. С рассветом праздник перемещается на улицы, украшенные цветами и разноцветными тканями. Взрослые и дети обливают друг друга подкрашенной водой. Цветов должно быть шесть: красный, зеленый, желтый, синий, черный и серебристый. Помимо этого, разыгрываются уличные представления, посвященные богу Вишну или одному из его воплощений — Кришне. Еще в этот день принято подбрасывать цветной порошок в воздух, чтобы вместе с ним расстаться со всеми заботами прошедшего года.

На юге Индии праздник проходит более спокойно – там Холи больше семейный праздник. На украшенных цветами и разноцветными тканями улицах в ритуале обливания подкрашенной водой участвует, как правило, молодежь. Правда помимо них здесь них можно также встретить процессии из сезонных рабочих и слуг, которые ходят от дома к дому, поют религиозные и народные песни, прося и получая за них у хозяев вознаграждения.

Новый год на Бали

Индонезийцы для исчисления праздников используют свой календарь – Цака, одна часть которого соответствует индийскому, а другая основывается на местных верованиях и традициях. Новый год Ньепи всегда приходится на "следующий день после новолуния, которым заканчивается девятый месяц". В этом году он выпадает на 11 марта. Балийский Новый год является религиозным праздником и отмечается непривычным для светских людей образом. К примеру, индонезийцы считают, что в мироздании господствует цикличность, а поскольку вселенная начинается с "абсолютного Ничто", то и день начала нового года тоже полный нуль. Поэтому в день Ньепи все истинно верующие должны соблюдать четыре правила: никакого света или огня, никакой работы, никакого движения и никаких плотских утех. Правда строгость в день праздника компенсируется множеством предпраздничных и постпраздничных ритуалов. Самым красочным среди туристов считается ритуал очищения, длящийся трое суток накануне Ньепи. Одетые в праздничные яркие одежды балийцы под звон ритуальных колокольчиков и песнопения несут храмовые статуи к берегу океана или к источникам. Священники освящают воду и омывают этой водой статуи. После этого, музыкальные ритуальные инструменты убыстряют темп, и самая старая по возрасту жрица начинает танец. Постепенно к ней присоединяются один за другими священники-участники процессии. Танец продолжается до самого вечера, а затем ритуал совершается повторно в течение трех дней накануне Ньепи по всему острову.

Фестиваль средиземноморской кухни на Мальте

Фестиваль средиземноморской кухни проходит на Мальте в середине марта. Организует его Мальтийское управление по туризму, что обеспечивает разнообразие ежегодных программ. Мальта располагается на пересечении нескольких морских дорог, что объясняет наличие в мальтийской кухне итальянских, английских и даже арабских кулинарных мотивов. Во время фестиваля самыми популярными среди туристов из разных стран отмечены несколько блюд: Bragjoli (браджоли) — говядина, фаршированная беконом, сыром, яйцом, петрушкой и чесноком под томатным соусом; Kannoli (канноли) — трубочки из жареного хрустящего теста со свежим сыром "Рикотта"; Fenек (фенек) – блюдо из кролика, тушенного либо обжаренного в винном соусе с травами, и посыпанного сверху чесноком. Особое удовольствие – дегустация знаменитых мальтийских вин и ликеров. Из известных марок – это ликер на травах с букетом тмина и ананаса Madlien, а также кактусовый ликер Bajtra. Трапезы и дегустации проходят в атмосфере народного праздника, которую создают множество небольших музыкальных оркестров.

Фестиваль Средневековья в Австралии

В конце марта в восьми километрах от австралийского города Аделаида проводиться Средневековый фестиваль. Мероприятия проходят на территории поместья Кэррик-Хилл, занимающего 40 гектаров. В организации праздника участвуют свыше 300 человек, их задача – воссоздать в поместье атмосферу средневековья, где туристы смогут увидеть бродячих музыкантов, актеров, предсказателей, а на импровизированном турнире сражающихся на мечах рыцарей. На специальной площадке для лучников отведено место, где они будут соревноваться в стрельбе из большого лука. Для посетителей созданы все условия, чтобы они могли пройтись по мастерским и понаблюдать за работой ремесленников, или посмотреть выступление средневекового театра. После наступления темноты по дорогам поместья проходит шествие с факелами, в котором также участвуют факиры и пожиратели огня со своими трюками.