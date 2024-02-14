Врач-стоматолог назвала сладости, которые полезны для зубов

Сладости – один из самых обсуждаемых продуктов питания. При этом некоторые из них могут заменить утреннюю чистку зубов, сообщает Zakon.kz.

Снижение вреда от употребления сладкого волнует не только медицинскую общественность, но и простых обывателей. При этом отказ от сладкого, как правило, ими не рассматривается. В первую очередь в зоне риска – молочные зубы у детей. Помимо этого, чрезмерное употребление сладостей способствует размножению вредных бактерий и снижению уровня pH во рту. Но нужно ли запрещать детям их любимые сладости? По мнению специалистов, нет. Сегодня в продаже множество сладких продуктов питания, которые не только полезны, но и способны заменить утреннюю чистку зубов.

Врач-стоматолог Виктория Шелудкова перечислила изданию "Аргументы и Факты" некоторые из них:

Леденцы и жвачки с ксилитом. Укрепляют эмаль зубов за счет реакции с кальцием и протеинами в слюне. Ксилит – сахарозаменитель, который защищает зубы от бактерий, налета и кариеса. Натуральный мед. Применяется еще и как лекарство во время простудных заболеваний.

Сухофрукты. Они богаты витаминами, а также нормализуют работу ЖКТ и повышают иммунитет. Свежие фрукты. Их полезно есть не только из-за витаминов, но и ради массажа десен.

Твердые фрукты помогают бороться с зубным налетом. Зефир, который содержит в своем составе натуральное фруктовое или ягодное пюре, пектин и белки.

Мармелад. Полезен, если приготовлен из натуральных ингредиентов.

Медовая халва. Приготовленная из натуральных ингредиентов с добавлением меда, а не патоки и сахара.

Варенье. Самая полезная альтернатива промышленным сладостям – домашнее варенье холодного приготовления из малины, айвы или кизила.

Тростниковый сахар. Превосходная альтернатива традиционному рафинированному сахару. В необработанном сахаре содержатся минералы и витамины.

"Чтобы предотвратить разрушение эмали и развитие кариеса, лучше употреблять сладости до или после еды, когда в полости рта оптимальный кислотно-щелочной баланс". Виктория Шелудкова

По ее словам, именно в это время лакомства не нанесут зубам большого вреда. Также рекомендуется чистить зубы профессиональными зубными щетками и пастами и посещать стоматолога каждые полгода.