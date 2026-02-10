#Казахстан в сравнении
Советы

От шоколада до костров: необычные традиции Дня святого Валентина по всему миру

парень и девушка, шарик, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 16:00 Фото: pexels
Несмотря на популярность 14 февраля – День святого Валентина – празднуют далеко не во всем мире. Если в одних странах праздник подвергается критике, то и в других и вовсе находится под строжайшим запретом, сообщает Zakon.kz.

День святого Валентина официально отмечают в основном в Европе, Северной и части Латинской Америки, а также в ряде азиатских стран. Известно, что активно праздновать этот день в разных странах мира начали лишь в XIX веке.

Стоит уточнить, что традиции Дня святого Валентина различаются в зависимости от страны, отражая различные культурные ценности и способы выражения привязанности.

К примеру, в Японии девушкам дарят шоколад. Дело в том, что мужчины страны восходящего солнца, как правило, не любят сладкое. И это лакомство считается сугубо женским пристрастием.

В Англии принято гадать. Незамужние девушки утром в этот день выходят на улицу и высматривают птиц. Если на пути им повстречается малиновка – это значит, что будущий муж будет моряком. Воробей символизирует бедняка, а щегол, наоборот, предвещает супруга богача.

В Соединенных Штатах Америки влюбленным дарят марципаны, а также конфеты красного и белого цвета. Там уверены, что цветы и сладости – символы любви и чистоты.

Мужчины французы не оригинальны. На каждый День святого Валентина они преподносят своим любимым ювелирные украшения. Других подарков у них делать не принято.

В Дании и вовсе посылают друг другу засушенные белые цветы.

А в Испании, как гласит публикации "Комсомольской правды", с почтовым голубем отправляют друг другу любовные послания.

В Исландии 14 февраля разжигают костры во имя сына бога Одина. В этой стране пламя символизирует страсть.

Больше всех, по мнению поляков, повезло именно им. Ведь именно в Польше, по поверью, покоятся мощи этого святого. Поэтому влюбленные со всей страны съезжаются в Познаньскую метрополию, чтобы помолиться чудотворной иконе святого Валентина.

Конечно же, несмотря на то, что традиции разные, а счастье от любви – универсальное.

6 февраля – день Аксиньи: напоминание о запретах и скорой весне

