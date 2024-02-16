Как правильно подготовиться к Великому посту? Советы священника

Уже через месяц у православных Казахстана начинается самый длительный пост. Zakon.kz рассказали о духовных и физических аспектах подготовки к Великому посту, что делать, если произошел срыв, и почему важно посещать храм.

Великий православный пост – это время духовного очищения. В 2024 году пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения – Пасхе, пройдет с 18 марта по 4 мая.

Пост длится 48 дней, и для того, чтобы выдержать его от начала до конца, немаловажно правильно подготовиться. Начинать желательно за месяц, так переход в плане ограничений в еде и отказ от праздного образа жизни пройдет мягче.

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Серьезная подготовка важна и потому, что зачастую мы переоцениваем свои возможности: за срывом следует разочарование, а после и вовсе отказ от поста. Однако важно понимать, что единой меры постового воздержания не существует, есть общие правила и рекомендации, которых необходимо стараться придерживаться в силу своих возможностей, а не для того, чтобы "превзойти себя или кого-то".

Важно также понимать, что пост – это не диета и способ похудеть, а способ отделить от неважного главное и перейти от шума плоти к тишине духа.

Именно поэтому, прежде чем возложить на себя постовые "вериги", необходимо все тщательно осмыслить и подготовиться, "чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией" (1 Кор. 2:5).

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На основные вопросы о подготовке и правильном духовном настрое на Великий пост ответил ключарь Казанского храма в Алматы, иерей Георгий Рублинский.

1. Что с церковной точки зрения нужно сделать до начала Великого поста?

"Очень важно определить цели поста, настроиться на пост. Настроиться каким образом? Для начала понять, что пост – не цель, а лишь средство для достижения более важной цели, но какой? Вот именно ее очень важно определить. Это действительно благоприятное время для нашего изменения духовного, для изменения нашего мировоззрения, для нашего более тесного общения с Богом посредством молитвы и духовных практик". Отец Георгий

Также важно понять, как отметил ключарь Казанского храма в Алматы, что пост – это не ограничение гастрономическое.

"Да, люди ограничивают себя в этом традиционно, это тоже является частью нашего поста, но намного важнее уметь видеть нужду ближнего, действительно больше уделять время духовному чтению, как Священного писания, так и творения святых Отцов, и, конечно, это покаяние. В общем, если определить цель, то это лучшее, что может быть. Лучшая подготовка". Отец Георгий

2. Как правильно отмечать такие праздники, как Масленица или Прощеное воскресенье?

Иерей Георгий Рублинский напомнил, что традиционно перед Великим постом отмечается Прощеное воскресенье. Это, по его словам, тоже некая подготовка к посту для того, чтобы люди испросили прощения друг у друга.

"Важно искренне попросить прощения у всех, кого, возможно, как-то обидел взглядом или задел словом. И, конечно же, в ответ прощаем всех и мы сами. Ведь мы знаем по молитве "Отче наш", что и Бог будет к нам соответственно относиться: "Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим, какой мерой мерите, возмерится и вам, ибо каким судом судите, таким будете судимы". Отец Георгий

Масленица – это тоже некая подготовительная неделя к Великому посту, именно гастрономическом. В этот период люди уже отказываются от мяса и остается лишь молоко. Традиционно пекут блины и прочую выпечку, а затем уже, после Прощеного воскресенья, запрет и на пищу молочного происхождения".

3. Что делать, если во время поста произошел срыв?

"Все мы люди. Важно действительно иметь решимость, решимость – это уже 50% успеха, и тогда, конечно, будет проще держаться. Держаться не в физическом посте, более надо держаться в посте духовном. Говорят, вот он мясо и молоко не кушает, но зато он людей "кушает", в том плане, что человек ходит "злой, как собака" и на всех срывается. Чтобы этого не было, уж лучше кушайте мясо и молоко и не держите пост физически, но относитесь к людям по-человечески. Чутко относитесь к движениям вашей души и к своим страстям". Отец Георгий

Как пояснил ключарь Казанского храма в Алматы, "если все-таки произошел срыв, важно вернуться к постному деланию и продолжить пост, а также прийти в храм, исповедоваться и причаститься".

Фото: АПН

4. Как часто нужно посещать храм по время поста? Может, стараться больше молиться или взять какую-то духовную задачу?

"Это действительно важно. Только в Великий пост, только в это время года структура богослужения в церкви полностью меняется, и все настраивает взор человека внутрь себя. Наши постовые богослужения, они действительно располагают и помогают человеку достойно провести время поста". Отец Георгий

По его словам, посещать храм нужно по возможности.

"Конечно, понятно, что все работают, но хорошо бы все-таки первую неделю Великого поста найти время, ведь вечерами читается великий Покаянный канон Андрея Критского. В среду и пятницу совершается Литургия преждеосвященных Даров, это тоже особая литургия, которая совершается в будни только во время Великого поста. Если человек сможет определить время для этого, то это будет для него благо, если нет, то хотя бы в воскресные дни желательно посещать храм, и, конечно же, заниматься духовным чтением дома. Постараться ограничить себя от просмотра развлекательных программ и больше заниматься душеполезным чтением и душеполезным просмотром". Отец Георгий

Тогда мы, как отметил иерей Георгий Рублинский, "конечно, достойно сможем встретить праздников праздник – Светлое Воскресение Христово".