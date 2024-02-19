Идеи подарков к 23 февраля

Стресс накануне праздника 23 февраля испытывают многие женщины: какой подарок, не повторяясь, сделать коллегам, другу или супругу. Zakon.kz обобщил опыт и собрал идеи оригинальных, полезных, а также недорогих подарков для мужчин.

Общее правило: при выборе подарка для близкого человека необходимо исходить из его увлечений или привычек. К примеру, муж или друг пользуется несколькими гаджетами: смартфон, часы, планшет, наушники и другие электронные устройства. Почему бы не подарить ему портативный аккумулятор с несколькими разъемами? Современные модели имеют небольшой размер, способны поместиться даже в кармане брюк и оснащены функциями быстрой зарядки и индикатором уровня батареи.

Гаджеты и другие "игрушки"

Современная жизнь мужчин, постоянно пользующихся различными гаджетами, позволяет женщинам найти для них подарок на 23 февраля.

Очки виртуальной реальности. С помощью виртуальных очков возможно использовать смартфон как игровую приставку или смотреть фильмы в формате 360°. При выборе необходимо обратить внимание, какую базу поддерживает девайс Iphone или Android, а также совместимость работы очков с диагональю смартфона.

Электронная книга. Устройство отличается в лучшую сторону от смартфона не только размером диагонали экрана. В большинстве электронных книг можно изменить яркость экрана и размер шрифта, сам экран не бликует, что комфортно для глаз. При выборе такого подарка обратите внимание на объем памяти, от этого будет зависеть размер библиотеки, которую сможет закачать ваш близкий.

Беспроводные наушники. Подарок хорош как для замены старых с проводом, так и для обновления модели беспроводных наушников. Лучше выбрать модель с длительностью работы до 15 часов в режиме разговора. Обратите также внимание, чтобы модель была оснащена функцией шумоподавления и четырьмя динамиками для прослушивания музыки.

Органайзер-блокнот с USB. Современный органайзер отличается от традиционных бумажных предшественников. Помимо листов для заметок и файлов для хранения документов на машину, банковских карточек, органайзер оснащен встроенным аккумулятором с функцией зарядки смартфона через USB. Сам органайзер выпускается из различных типов материалов: текстиль, кожа, нетканый материал. В качестве крепления листов используют металлические кольца, что позволяет менять их каждый год.

Мужчина и кухня

Модное увлечение многих мужчин приготовлением различных блюд помогает женщинам подобрать для них отличные подарки. Предлагаем несколько идей подарков для любимых мужчин.

Кулинарный мастер-класс по работе с мясом. Мастер-классы по кулинарии проходят регулярно, их могут проводить как местные ресторанные знаменитости, так и приглашенные шеф-повара. Дата мастер-класса не имеет значения, мероприятие может проходить спустя месяц после 23 февраля. Значение будет иметь сама возможность перенять секреты мастерства у легендарного профессионала.

Кухонный шеф-нож. Выбирать необходимо не обычный и дорогой, а профессиональный поварской кухонный нож. Обратите внимание на качество стали, длину лезвия и материал рукоятки. При выборе подарка лучше ориентироваться на известные бренды, которые ревностно относятся к качеству материалов и их прочности.

Мангал сборный. Выбор сборных мангалов, которые легко положить в багажник автомобиля и затем установить на отдыхе на природе, велик. Лучше ориентироваться на материал, из которого сделан мангал, металл не должен быть слишком тонким, а расстояние от жаровни до шампуров не должно быть маленьким. При небольшом промежутке мясо сверху будет пригорать, а внутри останется сырым.

Домашний аэрогриль. Альтернатива сборному мангалу. Подходит для приготовления шашлыков в домашних условиях. Есть модели, сочетающие в себе функции гриля и фритюра, и также подходящие для приготовления картофеля фри.

Мужчина, автомобиль и дальняя дорога

Другая группа подарков на 23 февраля для мужчин, увлеченных дальними поездками либо совершающих длительные вояжи по работе.

Многофункциональный органайзер для автомобиля. Конструкция крепится на заднюю спинку сиденья водителя. Органайзер оснащен откидными полочками, накладными карманами и прочими приспособлениями, куда можно поставить планшет, сложить разные важные мелочи, бутылки с водой, карту дорог и т.д. Обратите внимание, что каждая модель имеет индивидуальный набор приспособлений для перевозки и хранения вещей. Лучше выбрать автомобильные органайзеры из качественной кожи и нетканых материалов.

Термос. Современные термосы выпускаются с колбами из различных материалов: стекло и пищевая сталь. Последние считаются наиболее надежными. Объем колб, независимо от материала, составляет от 0,33 литра до 2 литров. Имеются модели, на которых крышка оснащена кнопкой подачи и блокировки воды, что делает использование термоса более комфортным.

Держатель для смартфона. Специальное приспособление для автомобиля позволяет закрепить смартфон рядом с приборной панелью. Как правило, универсальный магнитный держатель крепится к решетке вентиляции и надежно удерживает телефон во время движения автомобиля. Существуют также модели с креплением смартфона к стеклу при помощи вакуумной присоски.

Оригинальные идеи подарков на 23 февраля

Zakon.kz также сделал подборку идей, где важна не столько польза, сколько эмоции.

Мультитул или складной нож 2.0. Карманная складная модель, которая, помимо перочинного ножа, может быть укомплектована отверткой, консервным ножом, открывалкой для бутылок, пассатижами, ножницами, шилом, вилкой и даже фонариком. Каждая модель содержит индивидуальный набор из инструментов, число которых может доходить до ста ("сто функций в одном"). Оптимальным для ежедневного использования и походов считаются варианты мультитула из 10 инструментов.

Зажим для денег. Эффектная альтернатива кошелькам и портмоне. Выпускаются из различных материалов, но чаще всего из кожи, экокожи и нетканых материалов. Если выбрать кожаный вариант, то к нему можно добавить индивидуальную гравировку.

Сертификат на татуировку. Возможно, об этом ранее уже много говорилось, обсуждалось. И наверняка близкий вам человек называл даже мастера, у которого хотел бы сделать татуировку. Поэтому единственное, что потребуется для выбора, – вспомнить прежний разговор.

Триммер для бороды и усов. Машинка для стрижки бороды и усов. При выборе необходимо обращать внимание на емкость аккумулятора, чтобы он не разрядился во время стрижки. Лучше не брать триммер с большим количеством насадок, в некоторых случаях их насчитывается до 15 штук. Как правило, при регулярном использовании мужчине необходимо будет 3-7 насадок. В качестве альтернативы можно подарить сертификат в барбершоп.

Перечислим еще несколько идей оригинальных подарков для мужчин на 23 февраля одной строкой: мини-пылесос для клавиатуры, копилка-сейф, шарж или портрет, сборные модели автомобилей, самолетов, поездов или кораблей, курс массажа, подписка на онлай-сервисы и т.д.

Идеи подарков на 23 февраля коллегам

При выборе подарков для коллег существенное значение имеет атмосфера в коллективе и возраст сотрудников.

Молодежный дружный коллектив. Один из вариантов: заранее оплатить дорожки в боулинг-центре и пойти поиграть всем вместе после работы. Другой сценарий – оплатить квест и пройти вместе через головоломку лабиринта.

Без бюджета. Как одна из идей – сочинить шутливые четверостишия для каждого из коллег и утром 23 февраля встретить их поэтическим приветствием. Можно создать праздничную атмосферу, украсив офис надувными шарами и стенгазетой. Одним словом, любой креативный подход приветствуется. Если есть желание, то не возбраняется дарить именные кружки.