Что подарить на новоселье: 20 отличных идей для выбора подарков

Хороший подарок на новоселье своим близким и друзьям выбрать просто и сложно одновременно. С одной стороны, вкусы известны, а с другой – хочется подарить что-нибудь оригинальное и нужное. Zakon.kz сделал подборку из 20 подарков, способных угодить всем.

При выборе подарка на новоселье важно определиться с тематикой: будет ли это нечто для интерьера или же осуществление мечты кого-то из хозяев, можно пойти и по практической стороне дела.

Интерьер

Настольный биокамин. Отличный подарок на новоселье – покупка нового жилья, ремонт, обустройство потребовали от хозяев больших денег, поэтому вряд ли они бы потратились на подобную дорогую покупку. Настольный биокамин хорош еще тем, что не требует дополнительных усилий по организации специального места, или воздуховода – поставил на стол, поджег пламя и можно наслаждаться созерцанием огня.

Домашняя метеостанция. Удобное устройство, предупреждающее хозяев о погоде на день. Прибор мало чем отличается от профессионального аналога, самостоятельно собирает информацию о температуре, влажности воздуха, атмосферном давлении и скорости ветра. На основании полученных сведений делает прогноз погоды. Для подарка лучше брать модель с цифровым дисплеем.

Акваферма. Сочетает в себе две функции – аквариума и аэросада. Состоит из резервуара с водой, куда запускают рыбок, и специальной емкости сверху, где можно выращивать растения. Имеются модели акваферм с подсветкой и сенсорным управлением.

Комнатное растение. Взрослое, красивое и редкое комнатное растение – эффектное украшение для любого интерьера. Стоимость некоторых видов может доходить до нескольких десятков тысяч тенге, поэтому хозяева будут благодарны за такой красивый и дорогой подарок.

Фото: freepik

Интерьерные настенные часы. Перед покупкой желательно узнать, в каком стиле оформлен интерьер новой квартиры или дома, чтобы сделать правильный выбор. Настенные часы хороши и для украшения стен, могут решать специальные задачи с организацией пространства, и повесить их можно в любую комнату.

Бытовая техника и устройства для дома

Робот-пылесос. Последние модели роботов-пылесосов неплохо справляются с уборкой помещений и оснащены датчиками, позволяющими им двигаться по квартире без затыков. Помимо сбора пыли мусора, роботы-пылесосы умеют еще мыть и дезинфицировать пол.

Робот-мойщик окон. Это одна из разновидностей роботов-пылесосов, поскольку в нем заложен тот же принцип – устройство самостоятельно двигается по поверхности стекла и протирает его влажной губкой. Подарок высоко оценят хозяева квартиры на верхних этажах.

Аэрофритюрница. Хороший подарок для тех, кто любит жареный картофель во фритюре, но старается себя ограничивать из-за вреда от большого количества масла. Агрегат позволяет "жарить" нарезанный соломкой картофель и другие продукты без масла за счет специальной технологии. Прост в использовании.

Умная колонка. Смарт-динамик с голосовым помощником умеет вызывать такси, заказывать еду, будить по утрам, читать сказки, включать любимую музыку и т.д.

Фото: freepik

Комплект для обустройства умного дома. В комплектацию входят различные устройства, обеспечивающие дистанционное управление и комфорт. Розетки, позволяющие отключать питание, датчики открывания дверей или включения света. Возможность регулирования уровнем освещенности в доме/квартире через смартфон. Некоторые комплекты имеют также камеры и технические возможности подключения бытовой техники к смартфону.

Очиститель воздуха. Не путать с увлажнителем. Второе название – мойка воздуха. Прибор может быть дополнительно оснащен функциями увлажнения и ионизации воздуха.

Приятные и дорогие подарки для быта и комфорта

Электронные весы. Можно купить маленький гаджет на кухню для взвешивания продуктов по рецептам во время приготовления блюд, а можно подарить вариант электронных весов большего размера для хозяев, если они любят следить за своим весом.

Набор разделочных досок из ценных пород дерева. Дорогой и полезный подарок в новую квартиру или дом. Дорогие сорта дерева обладают прочностью, сопоставимой с камнем, и служат многие годы, не теряя своих свойств и внешнего вида. Комплект должен состоять минимум из двух досок: для сырых и готовых продуктов.

Фото: freepik

Винный набор. Можно собрать набор для вина самостоятельно, к примеру, электрический штопор, охлаждающий чехол, универсальную пробку и аэратор – прибор дает вину подышать. Другой вариант – купить набор профессионального сомелье и подарить.

Винный столик. Оригинальный подарок на новоселье для хозяев, понимающих толк в хорошем вине и винной трапезе. Винные столики из натурального дерева устанавливаются поверх обеденного стола или журнального столика, если позволяют размеры. По центру изделия располагается выемка, куда ставится вино, а по бокам отверстия меньшего диаметра для бокалов.

Тапочки с подогревом. Полезный подарок для новоселов, способный одновременно удивить и обрадовать хозяев. Внешний вид тапочек не отличается от обычных, обогревающий элемент располагается в подошве, и способны держать температуру в пределах 45 градусов. Зарядка от USB.

Теплый плед. Хороший подарок на новоселье не только зимой, но и в любое время года. При выборе лучше исходить из цветовой гаммы и стиля, в котором оформлен интерьер квартиры или дома. Если такой информации нет, то стоит придерживаться классических неброских цветов: бежевый, серый, коричневый. Ткань – натуральная шерсть. К слову, в магазинах можно встретить оригинальные вариантов пледов, например, с рукавами для двоих.

Фотоаппарат мгновенной печати. Гаджет переживает второе рождение – с каждым годом становится все популярнее. Людям нравится, что можно запечатлеть реальность без фотошопа и редактирования. Моментальная печать фотографии позволяет весело проводить время, делиться впечатлениями, а сами фото затем можно повесить в рамках на стену.

Фото: freepik

Комплект махровых халатов. Приятный подарок для новоселов, махровые халаты – любимая многими вещь, от которой никто никогда не откажется. Особый шик – заказать вышивку с инициалами или фамилией хозяев.

Подарочный сертификат. Универсальный подарок. В настоящее время подарочный сертификат можно приобрести в магазинах бытовой техники, все для интерьера и даже некоторых мебельных маркетах. Подарочные сертификаты продаются на разные суммы и на разные сроки.

Ранее Zakon.kz писал, как выбрать хороший робот-пылесос, материал можно прочесть здесь.