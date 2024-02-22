В каких сферах деятельности уже задействован искусственный интеллект

Самый спорный продукт человеческой мысли последних десятилетий – искусственный интеллект больше не возможно игнорировать. Технологии активно внедряются, как правительствами, так и бизнесом. Zakon.kz узнал, где работают новые технологии, и как они меняют жизнь людей.

Искусственный интеллект. Если упростить, то искусственный интеллект — компьютерная программа, которая анализирует данные и на их основе делает выводы. Это может быть классификация текстов по определенной тематике, предсказание курса валют, а могут быть и более сложные задачи вроде проектирования зданий и написания компьютерных программ. Помимо этого, искусственный интеллект (ИИ) способен к самостоятельному обучению, опираясь в этом исключительно на свой предыдущий опыт и решения. В настоящее время подобный подход, например, используется при обучении ИИ игре в шахматы и го (китайская настольная игра). Правда специалисты широко применяют другой обучающий прием: на языке программирования "показывают" ИИ какие-то данные и "говорят", что они означают. Скажем, программисты показывают искусственному интеллекту сто тысяч фотографий слона, и сообщают, что это слон. Затем "показывают" ИИ новую фотографию со слоном, и программа определяет, что это слон.



Нейросеть. Это следующий этап развития искусственного интеллекта, обладающий значительными способностями. Самый известный пример нейросети - ChatGPT и его аналоги от других производителей. Принцип работы таков: сначала просим сеть написать текст, к примеру, об устройстве смартфона. Получив результат, задаем команду: добавить информацию из книги D, и сократить объем текста до семи абзацев". Нейросеть возьмет за основу созданный ею ранее текст, и переработает его с учетом нового задания. Удовлетворит человека полученный результат или нет, пока вопрос большой, но возможности такие существуют.

Чат-боты. Могут быть как на основе нейросети, так и без нее. Обычно для чат-бота используется программа, имитирующая человеческое общение на основе конкретных задач, к примеру, ответить на вопросы посетителя сайта аптеки о наличии лекарств и их цене. Чат-боты на основе нейросети "понимают", о чем им говорит собеседник и способны поддерживать разговор на разные темы.

Сферы применения искусственного интеллекта

Смартфон. Устройство, напичкано функциями, основанными на ИИ: предсказатель ввода текста, разблокировка экрана по лицу, автоматическая переноска снимков в галерею, распознавание речи, голосовые помощники, геолокация, и т.д.

Автомобили. Пожалуй, одна из наиболее активно развивающихся сфер, где внедряется искусственный интеллект. Первые испытания вождения без водителя прошли на легковых автомобилях, в последние год-два тестируются грузовики. Электрокары могут видеть дорогу, анализировать маршрут и обмениваться информацией.

Интернет. Поисковые системы используют ИИ во многих своих продуктах. К примеру, программы с алгоритмами задействованы в поисковых системах для повышения качества и релевантности результатов. "Яндекс" также использует нейросеть в своем помощнике "Алиса", способной отвечать на вопросы, включать музыку и выполнять другие команды.

Система умный дом. Смарт-термостаты способны изучать погоду за окном и распорядок дня хозяев, регулируя температуру воздуха в доме исходя из результатов. Производители предлагают сервисы автоматического включения/отключения отопления, электричества и т.д. Существуют системы воспроизведения музыки с ИИ, которые анализируют пристрастия хозяев и самостоятельно делают им подборку. Другой "обитатель" дома - робот-пылесос, способен составлять карту помещения и оптимизировать для себя маршрут для эффективной уборки.

Финансы. Казахстанцы уже напрямую сталкиваются с работой искусственного интеллекта в банковской сфере. Технологии позволяют удалено открывать банковские счета и оформлять кредиты через смартфон практически без участия менеджеров. Помимо этого на основе информации о заемщике ИИ способен рассчитать размер и условия кредита, анализировать новости о партнерах банка и выявлять возможные риски. Технологии искусственного интеллекта используются также при торговле на бирже, зачастую в качестве брокеров выступают боты.

Медицина и фармацевтика. Медики осторожно подходят к внедрению ИИ, позволяя сети только анализировать полученные результаты обследования пациента, и оставляя право ставить диагноз и назначать лечение врачу. Между тем, нейросеть применяется при "чтении" рентгеновских снимков, МРТ и КТ. Искусственный интеллект также используют для оценки рисков и прогнозов распространения опасных инфекционных заболеваний. Другое направление – фармацевтика, где нейросети сейчас задействовали в создании новых препаратов для лечения различных заболеваний.

Торговля. Крупные торговые ритейлеры используют технологии ИИ для сбора информации о демографических характеристиках своих покупателей, чтобы иметь возможность предлагать им наиболее подходящие товары. Нейросеть умеет контролировать наполнение полок, понимать причины очередей, и эффективно организовывать доставку и закупку продукции у поставщиков.

Безопасность. Во многих странах используется автоматическая система распознания лиц. Как правило, применяется городскими службами и правоохранительными органами. В последнее время подобная технология стала использоваться бизнесом для обеспечения безопасности зданий и офисных помещений от незаконного вторжения.

Военная сфера. Хотя это самая закрытая сфера деятельности, руководители глав государств и представители оборонных ведомств регулярно говорят о растущем применении искусственного интеллекта в создании современного вооружения и тактики ведения войны.

Дизайн. Искусственный интеллект используют архитекторы и дизайнеры моды. Программа не способна самостоятельно творить, но производить рутинные простые операции обучена. К примеру, технологии ИИ позволяют дизайнеру переложить на программу дорисовку частей тела на эскизе модели одежды.

Телекоммуникации. Нейросеть позволяет оптимизировать работу колл-центров, чтобы человек на линии не ожидал долго ответа. Многие компании используют голосовых помощников по типу Алисы.

Логистика. С помощью искусственного интеллекта специалисты выстраивают маршруты грузовых перевозок, рассчитывают и контролируют расходы топлива. Помимо этого технологии задействованы в работе с транспортными документами, анализируют данные и оптимизируют маршруты и расходы.

Музыкальные сервисы. В основном ИИ используют для изучения музыкальных вкусов пользователей, в том числе, на площадках поисковых систем.