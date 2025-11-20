#АЭС в Казахстане
Мир

Бариста описал вкус самого дорогого кофе в мире

кофе, Дубаи, дорогой кофе, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 19:11 Фото: pixabay
Главный бариста дубайского кафе Julith Coffee Серкан Сагсоз поделился впечатлениями о вкусе нового кофе, стоимость одной чашки которого достигает около 500 тыс. тенге. Специалист сравнил вкус этого напитка с медом, сообщает Zakon.kz.

Зерна этого редкого сорта выращиваются на склонах труднодоступного вулкана Бару в Панаме, а каждая партия дает всего несколько килограммов зерен. Это делает кофе одним из самых дорогих и эксклюзивных в мире, пишет Caterer Middle East.

"Напиток отличается нежным и сладким вкусом, без горечи, с нотами жасмина, апельсина, бергамота, абрикоса и персика. Вкус кофе напоминает мед", – отметил Серкан Сагсоз.

Ранее сообщалось, что заведение Julith Coffee выкупило 20 кг кофе сорта Nido 7 на аукционе за 2,2 млн дирхамов, это около 315 млн тенге.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
