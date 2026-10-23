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Ученые раскрыли неожиданную пользу бумажных книг

книга, лист, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 18:02 Фото: pexels
Бумажные книги могут обходиться дороже электронных, однако при чтении сложных текстов у них есть свои преимущества, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин отмечает, что дело не столько в особой атмосфере чтения, сколько в особенностях работы мозга и способности человека концентрироваться.

Так, исследования показывают, что при чтении художественной литературы существенной разницы в понимании текста с экрана и бумаги обычно нет. Однако ситуация меняется, когда речь идет о сложной информации, которую необходимо глубоко осмыслить и запомнить.

В исследовании 2026 года ученые обнаружили, что чтение с бумаги может требовать от мозга меньше усилий. Участники, которые сначала читали печатный текст, быстрее отвечали на сложные вопросы. При чтении с планшета, напротив, наблюдалась дополнительная активность мозга, а ответы давались медленнее.

В разговоре с изданием "АиФ" специалист уточняет, что одно из преимуществ бумажной книги связано с пространственными и тактильными ориентирами.

Читатель видит расположение текста, чувствует толщину страниц и понимает, сколько материала уже прочитано и сколько осталось. Эти детали помогают мысленно выстраивать структуру произведения и вспоминать, где находилась нужная информация.

При чтении со смартфона текст постоянно перемещается по экрану, поэтому подобных ориентиров меньше. Это может затруднять поиск и восстановление прочитанного.

Это особенно заметно при работе с учебниками, научно-популярной литературой и философскими произведениями, когда приходится анализировать материал и возвращаться к предыдущим страницам.

Еще один важный фактор – отвлекающая цифровая среда. При чтении с телефона или планшета человек может одновременно получать сообщения, проверять социальные сети и переключаться между приложениями. Такие перерывы нарушают концентрацию, и после возвращения к тексту приходится заново восстанавливать ход мысли.

Бумажная книга, напротив, помогает создать более спокойную обстановку и погрузиться в чтение без постоянных уведомлений.

Таким образом, для художественной литературы выбор между бумажным и электронным форматом не всегда принципиален. Но если задача – разобраться в сложном материале и лучше его запомнить, бумажная книга может оказаться удобнее. При этом многое зависит не только от носителя, но и от условий чтения, прежде всего от возможности сосредоточиться и не отвлекаться.

Ранее мы рассказывали, без чего категорически нельзя выходить на улицу в ветер.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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