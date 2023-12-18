Правда и мифы о здоровом питании

Здоровое питание – это не диета, а скорее образ жизни. Оно предполагает сбалансированное обеспечение организма необходимыми компонентами. При этом нормализуется вес и функционирование основных систем. Также здоровое питание является профилактикой разных заболеваний.

Однако вокруг него сосредоточено множество домыслов и недостоверных фактов. Попробуем разоблачить основные мифы о здоровом питании и разобраться, есть ли в них правда.

Распространенные утверждения о здоровом питании

Правда и ложь о здоровом питании зачастую переплетены и на первый взгляд неочевидны. Разобраться во всех утверждениях самостоятельно порой неспециалисту очень трудно. Именно поэтому стоит искать информацию в разных источниках, а не принимать любое утверждение на веру.

Специфика составления меню

Вокруг рациона здорового питания нагромождено множество домыслов и не совсем корректных утверждений. Чаще всего можно услышать, что ПП – это дорого и однообразно. Однако главная его заповедь – правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Добиться его можно, употребляя привычные и доступные по цене продукты. Кроме того, предлагается широкий выбор рецептов, включая десерты, которые полностью отвечают нормам здорового питания и позволяют разнообразить меню. Стоит только захотеть и приложить минимум усилий.

Самый главный прием пищи – это завтрак

Многие считают завтрак одним из важнейших приемов пищи. Не стоит после пробуждения ограничиваться только чашкой кофе. Но и вестись на утверждение о пользе определенных блюд тоже не нужно. Нередко можно встретить утверждение: каша – идеальный завтрак. Однако нельзя быть таким категоричным. Все индивидуально. При выборе крупы важно учитывать не только вкусовые предпочтения, но и состояние здоровья. Так, рис не подходит диабетикам, а при наличии чувствительности к глютену, вовсе противопоказаны многие популярные каши (пшеничная, манная, ячневая и овсянка). Не меньше встречается рекомендаций об употреблении на завтрак соков или молока. Но магазинная продукция может содержать много сахара, сторонних компонентов, которые не гарантируют пользу, а скорее приносят вред организму.

Суп – неотъемлемое блюдо на обед

Еще один миф, который не имеет научного подтверждения. Необходимость в первых блюдах стала особенно актуальна в тяжелые времена, когда наблюдался дефицит продуктов. Суп "погуще и пожирнее" помогал восполнять необходимость в калориях и увеличить объем предлагаемой пищи. Однако сейчас доказано, что без него вполне можно обходиться. И не стоит бояться язв и гастритов. Во многих странах совсем нет пищевой культуры готовить первые блюда. При этом их население в своем большинстве живет вполне здоровой и полноценной жизнью. То есть формат пищи не имеет особого значения. Если вам нравятся супы, готовьте и ешьте, а насильно впихивать их в себя не стоит.

Ужинать следует до 18:00

Этот миф возник на фоне рекомендации укладываться спать не позднее 22:00. Однако такой жизненный ритм подходит не всем, и не каждый может его придерживаться. Современная рекомендация звучит несколько иначе: последний прием пищи должен быть за 3–4 часа до сна. Следовательно, нужно руководствоваться собственным расписанием. Вместе с тем доктора утверждают, что ложиться спать голодным очень вредно. От этого страдает печень. Если после ужина хочется перекусить, то можно съесть банан, киви или виноград. Также полезным будет стакан кефира.

Чтобы похудеть, нужно снизить потребление углеводов

Под этим общим понятием скрываются разные соединения. Различают простые, быстрые и сложные углеводы. Кроме того, такое утверждение совершенно неправильное. Правила здорового питания предполагают включение в правильные диеты до 50 %. Однако упор нужно делать на сложные соединения с длинными молекулярными цепочками. Их расщепление требует времени и энергии. Следовательно, ощущение насыщенности сохраняется дольше, уровень сахара в крови нарастает постепенно, без резких скачков, нагрузка на поджелудочную железу незначительная. Сложные углеводы содержатся в крупах, овощах, цельнозерновом хлебе и макаронах твердых сортов.

Консервация вредна

Наверное, миф возник из-за созвучности слов "консервант" и "консервация". Однако это не идентичные понятия. Консервы получают с применением технологии стерилизации, которая позволяет уничтожить все вредные бактерии и микробы. Пока герметичность банки не нарушена можно не переживать, что продукт испортится. Овощи и фрукты способны храниться десятилетиями. Причем, если на консервацию отправляется свежесобранное сырье, то после обработки в нем будет достаточно полезных веществ. Небольшое содержание необходимых консервантов не способно нанести организму значительный вред.

От замороженных продуктов пользы нет

В производственных условиях применяют технологию шоковой заморозки. Она не ведет к разрушению клеток продуктов. Следовательно, сохраняются их вкусовые и питательные свойства. Ученые доказали, что в свежесобранной замороженной брокколи больше витамина В, чем в пролежавшей три дня в обычных условиях. То же самое касается других овощей и фруктов. Однако важное условие пользы замороженных продуктов – быстрая переработка и недопущение повторного замораживания.

Жиры – это зло

Это утверждение очень далеко от правды. Жиры – важная составляющая здорового питания. Без них затруднены многие процессы в организме. Не стоит думать, что, попадая в организм, они не расходуются, а ложатся запасами. Человечество питается жирами веками, и проблема ожирения актуальна далеко не для каждого. Небылица об их вреде начала активно продвигаться в середине ХХ века на фоне роста числа сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, теория о необходимости полного отказа от жиров была опровергнута, но миф уже поселился в головах и начал активно распространяться.

Необходимо пить 2 литра воды в день

На просторах Интернета можно найти массу информации о необходимости поддержания водно-электролитического баланса. Для этого приводятся разные расчетные формулы, также есть утверждение о том, что нужно выпивать не менее 2 литров воды в день. Однако это мнение ошибочно. Чтобы поддерживать водно-электролитический баланс нужно пить жидкость, но жидкость – это не только вода. Ее мы получаем вместе с первыми блюдами, соками и др. Диетологи говорят, что потребность в жидкости зависит от возраста, пола, веса, климатических условий и образа жизни, физической активности. Согласно современным взглядам здоровому человеку не следует подсчитывать количество выпитой воды. Баланс поддерживается самим организмом. Когда ему не хватает жидкости, возникает чувство жажды. При хронических заболеваниях, притупленной чувствительности необходимое количество воды определяет специалист.

Белый картофель самый вредный

Этому виду приписывается высокое содержание крахмала, что и обуславливает в первую очередь нежелательность его использования в рационе системы здорового питания. Однако белый картофель – это отличный источник полезной клетчатки, калия и витамина С. Поэтому отказ от его употребления не совсем оправдан. Чтобы снизить содержание в нем крахмала, диетологи рекомендуют замачивать в воде нарезанные кусочки на 15–20 минут. Также употреблять картофель лучше в первой половине дня и отдельно от мяса. Хорошие его компаньоны: квашеная капуста, другие овощи.

Йогурт – помощник пищеварительной системы

В разных источниках много информации о пользе пробиотиков и их высоком содержании в отдельных кисломолочных продуктах. Однако их роль в нормализации работы ЖКТ несколько преувеличена. Пробиотики нацелены на восстановление популяции полезных бактерий. Однако следует помнить, что они искусственно поселяются в кишечнике и большинство из них теряется в процессе пищеварения. Кроме того, не следует забывать, что в магазинных йогуртах зачастую высокое содержание сахара. Безответственные производители вводят в их состав искусственные красители и ароматизаторы. Это точно не повышает их полезность. Учитывая все вышеперечисленное, о необходимости употребления йогуртов можно говорить только в случае натуральной продукции без сахара.

Мы попытались разобраться в основных мифах о правильном питании, отделить правду от вымыслов. Однако это далеко не полный перечень утверждений, которые требуют анализа и обдуманного восприятия. Если вам пытаются внушить какую-либо мысль о здоровом питании, сначала взвесьте все аргументы. Только так можно найти истину и понять, стоит ли брать их за основу.