Советы

Флорист назвала главные ошибки мужчин на 14 февраля

цветы на праздник, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 18:42 Фото: freepik
Флорист рассказала, какие букеты лучше не дарить в День святого Валентина и как выбрать цветы, которые действительно произведут впечатление, сообщает Zakon.kz.

День святого Валентина – время цветочных рекордов и типичных промахов. О самых частых ошибках при выборе букета изданию Газете.Ru рассказала Анна Котельникова.

1-я ошибка – одна роза в целлофане

Маленькая роза на тонком стебле в прозрачной упаковке сегодня скорее выглядит формально, чем романтично. Исключением могут быть только качественные французские, эквадорские или пионовидные розы. В остальных случаях формат "одна роза" – рискованный выбор.

С осторожностью стоит подходить и к монобукетам из красных роз. Если вы точно знаете, что это любимые цветы женщины, то смело дарите. Если нет, композиция может показаться банальной.

2-я ошибка – перебор с цветами

Попытка собрать "радугу" в одном букете редко бывает удачной.

"Я часто наблюдаю, как в погоне за яркостью мужчины пытаются наполнить букет растениями всех цветов радуги. Подобные эксперименты редко заканчиваются удачно, если только речь не идет о заранее оговоренном пожелании со стороны женщины. Синий, фиолетовый и ярко-желтый – не лучший выбор на День всех влюбленных, поскольку эти цвета несут немного другое настроение. Белый, розовый, шампань, красный и их полутона – удачные и наиболее популярные оттенки на 14 февраля, подчеркивающие саму суть праздника", – посоветовала флорист.

На старте отношений уместнее выбирать нежные и нейтральные варианты. В устойчивом союзе допустимы более насыщенные цвета. По словам эксперта, молодым девушкам чаще дарят светлые букеты, а женщинам постарше – более глубокие оттенки.

3-я ошибка – упаковка громче букета

Слишком яркая обертка, которая перетягивает внимание на себя, нарушает гармонию, особенно в небольших композициях. Универсальный вариант – матовая пленка (в том числе корейская) или бумага тишью, которые добавляют объема, но не спорят с цветами.

Отдельная тенденция 14 февраля – гигантомания. В этот день мужчины покупают самые большие букеты в году, рассчитывая на эффектные фото в соцсетях. Однако корзина из 101 розы весом до 15 килограммов может просто не поместиться в квартире. К тому же на раннем этапе отношений дорогие и чрезмерно масштабные подарки считаются моветоном.

В тренде сезона – французские розы с закрученными лепестками, пышные гортензии, гвоздики и хризантемы нежных оттенков в классической округлой сборке. Такие букеты эффектно смотрятся на фото, удобны для вручения и легко вписываются в интерьер.

Если хочется чего-то необычного, флорист советует заказывать композицию заранее, в праздник спрос достигает пика, и на креатив может просто не хватить времени.

Ранее мы сообщали, какой реальный прайс на Валентинов день в этом году.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
