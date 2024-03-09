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Какие продукты способствуют долголетию

советы, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 00:55 Фото: pixabay
Британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мосли рассказал, что низкокалорийная диета, основанная на ярких продуктах, снижает воспаление в организме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, этот эффект способствует долголетию и снижает риск многих заболеваний.

По мнению специалиста по питанию, самым надежным способом достижения долголетия является здоровый образ жизни. Мосли объяснил, что нужно регулярно выполнять физические упражнения и есть много "ярких" продуктов, в число которых входят красная рыба, креветки, помидоры, фиолетовая капуста и картофель. Эти ярко окрашенные продукты содержат мощные антиоксиданты – вещества, защищающие клетки организма от повреждения особыми формами кислорода, свободными радикалами.

Также отмечается, что уменьшение вреда, наносимого свободными радикалами и сопутствующее ему воспаление являются главной причиной старения организма, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления когнитивных нарушений.

Диетолог уточнил, что продлению срока жизни способствует ограничение калорийности рациона. Легкий дефицит калорий препятствует молекулярным изменениям, происходящим в организме в процессе старения.

Ранее сообщалось, какие сезонные продукты помогут восполнить нехватку витаминов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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