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Какие сезонные продукты помогут восполнить нехватку витаминов

Какие сезонные продукты помогут восполнить нехватку витаминов, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 04:43 Фото: pixabay
Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали, как поддержать ослабленный после зимы организм, а заодно зарядить его энергией с помощью простых продуктов, сообщает Zakon.kz

Итак эксперты рекомендуют включить в свой рацион в марте:

Из овощей стоит отдать предпочтение:

  • капусте (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная),
  • луку (лук-порей, репчатый, зеленый),
  • хрену и чесноку, которых, как известно, боятся вирусы,
  • редису, редьке и репе,
  • сельдерею,
  • турнепсу,
  • цикорию,
  • пастернаку,
  • раннему ревеню.

Не стоит забывать про свеклу, морковь и картофель, но употреблять их стоит в небольшом количестве.

Из зелени в марте актуальны: петрушка, черемша, шпинат, щавель, мята.

Из фруктов: авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко. 

Ранее эндокринолог рассказал, сколько фруктов в день нужно для профилактики гиповитаминоза.

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