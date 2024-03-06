Какие сезонные продукты помогут восполнить нехватку витаминов

Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали, как поддержать ослабленный после зимы организм, а заодно зарядить его энергией с помощью простых продуктов, сообщает Zakon.kz

Итак эксперты рекомендуют включить в свой рацион в марте:

Из овощей стоит отдать предпочтение:

капусте (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная),

луку (лук-порей, репчатый, зеленый),

хрену и чесноку, которых, как известно, боятся вирусы,

редису, редьке и репе,

сельдерею,

турнепсу,

цикорию,

пастернаку,

раннему ревеню.

Не стоит забывать про свеклу, морковь и картофель, но употреблять их стоит в небольшом количестве.

Из зелени в марте актуальны: петрушка, черемша, шпинат, щавель, мята.

Из фруктов: авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко.

Ранее эндокринолог рассказал, сколько фруктов в день нужно для профилактики гиповитаминоза.