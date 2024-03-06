Какие сезонные продукты помогут восполнить нехватку витаминов
Фото: pixabay
Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали, как поддержать ослабленный после зимы организм, а заодно зарядить его энергией с помощью простых продуктов, сообщает Zakon.kz
Итак эксперты рекомендуют включить в свой рацион в марте:
Из овощей стоит отдать предпочтение:
- капусте (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная),
- луку (лук-порей, репчатый, зеленый),
- хрену и чесноку, которых, как известно, боятся вирусы,
- редису, редьке и репе,
- сельдерею,
- турнепсу,
- цикорию,
- пастернаку,
- раннему ревеню.
Не стоит забывать про свеклу, морковь и картофель, но употреблять их стоит в небольшом количестве.
Из зелени в марте актуальны: петрушка, черемша, шпинат, щавель, мята.
Из фруктов: авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко.
Ранее эндокринолог рассказал, сколько фруктов в день нужно для профилактики гиповитаминоза.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript