Топ-5 мультфильмов для просмотра в выходные

Не знаете, чем занять себя и детей в праздничные "каникулы"? Насладитесь добрыми произведениями мультипликаторов, премьеры которых, возможно, пропустили из-за занятости. Тем более что Zakon.kz составил подборку заслуживающих внимания лент.

"Заветное желание"

Начнем, пожалуй, с самого спорного образчика. Мультфильм, выпущенный к столетнему юбилею Disney, казалось, не мог не стать шедевром. Ожидания поклонников от проекта были очень высоки – еще бы, не каждый день "Большой мыши" исполняется два раза по 50. Явно к своему празднику студия воплотит в жизнь самые смелые, красочные и нетривиальные идеи!

В итоге "Заветное желание", бесспорно, вышло ярким...

...Судя по отзывам критиков, ярким провалом.

По сюжету главная героиня Аша живет в королевстве, которым правит волшебник. Вокруг – тишь, гладь да благодать. Правда, за спокойствие подданным приходится расплачиваться собственными заветными желаниями. В 18 лет отдав мечту королю, они забывают о ней навсегда и оставляют ее исполнение на волю случая и магии.

Аша хочет стать ученицей волшебника и с его помощью исполнить желание своего дедушки, но, попав в "логово" наставника-правителя, внезапно разочаровывается в концепции, с которой спокойно мирилась всю жизнь.

Удастся ли ей противостоять системе, расскажет "Заветное желание", оценить которое мы вам предлагаем самостоятельно.

"Элементарно"

Противоположности притягиваются? А что если эти противоположности – огонь и вода в прямом смысле слова?

Созданный авторами картины мир населяют представители разных стихий: огня, воды, земли и воздуха. На первый взгляд, соседствуют элементы неплохо. На второй – застарелые предрассудки все же дают о себе знать. Тем тяжелее главным героям, попавшим в общую заварушку, сладить друг с другом, ситуацией и прогулками "не по своему району".

Однако наблюдать за их "кипучими" отношениями – одно удовольствие.

"Изумительный Морис"

Комедия особенно понравится книголюбам, ведь снята по мотивам произведения легендарного Терри Пратчетта.

В центре повествования – обаятельный хитрец-кот, что умудряется водить за нос и крыс, и юного дудочника, и население целых городов. Моральные дилеммы не отягощают его будней, ведь Морис привык ставить во главу угла исключительно собственные интересы. Но как он поступит, если на пути встретится реальная, а не придуманная ради заработка опасность? Обретет ли настоящих друзей и сумеет ли их защитить?

"Братья Супер Марио в кино"

Вам никогда не было интересно, как обычного водопроводчика занесло в кислотно-яркую вселенную с разноцветными грибами, движущимися платформами и принцессой в беде? Если да, эта лента даст на него ответ.

Впрочем, важно не попасть, а выбраться, мимоходом умудрившись эту самую вселенную еще и спасти. От кого? От каноничного игрового злодея, конечно! Вот так, по нелепому стечению обстоятельств, усатые сантехники и становятся героями.

"Человек-паук: Паутина вселенных"

Идеальный вариант для фанатов супергероики всех возрастов.

Главный герой Майлз Моралес был уверен в собственной исключительности, он ведь единственный в мире Человек-паук! Счастливое неведение длится до тех пор, пока подросток не узнает: существует целая элитная команда из лучших представителей мира "насекомых", куда он до недавнего времени даже не был вхож. Ради чего они объединились? Осилит ли парнишка, переживающий переходный возраст, свалившуюся на него ответственность за жизни других людей? Если только другие "пауки" протянут ему "лапки" помощи.