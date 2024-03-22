Лучшие казахстанские мультфильмы для семейного просмотра

Длинные праздничные выходные - прекрасная возможность уделить время семье, особенно самым маленьким ее членам. Дабы помочь читателям устроить уютный домашний киновечер, редакция Zakon.kz сделала подборку замечательных мультфильмов отечественного производства.

"Шырақ"

Коротенькая анимационная лента почти без слов не отнимет у вас и 30 минут времени. Но это именно тот пример, когда мал золотник, да дорог.

Главный герой – на первый взгляд, свеча, что страдает от одиночества и пытается развлечь себя во тьме душной комнаты. Вместе с тем ее затухающий огонь – скорее, метафора отношений в семье, которую аниматоры изобразили в виде отчужденных, утративших тепло семейного очага людей. Живя в одном доме, все они предоставлены сами себе: кто углубился в работу, кто в сериальное "мыло", кто в видеоигры.

Наконец заметить друг друга персонажам помогает случай. Сумеют ли они "развести огонь" заново?

Кстати, старания студии энтузиастов отмечены международными фестивалями. Оцените их по достоинству и вы.

"Музбалак"

А это уже полнометражное творение.

Лишь отважный беркут Музбалак может забороть напавшего на аул, затерроризировавшего жителей громадного змея. Однако птица своенравна, не каждый человек будет близок ей по духу.

Дабы изгнать коварное пресмыкающееся и вернуть спокойствие на родные земли, люди решают отправиться на поиски беркута. Эту обязанность возлагает на себя смелый парень Актай. Сумеет ли он отыскать пернатого спасителя? Победит ли добро зло в этот раз, особенно если зло исходит не только от змея?

"Ақсақ Құлан"

Бесспорная классика отечественной анимации, повествующая легенду о том, как домбра, будучи "казненной" Чингисханом за дурную весть о смерти сына, лишилась части струн и приобрела привычный нашему глазу облик.

А еще это история о том, что рассказать о главном можно, не проронив ни единого слова. Что музыка сильнее любых ограничений. Что война – адское пламя, сжигающее все на своем пути. Что порой приручить дикого коня не под силу даже крайне самонадеянному наезднику.

"Қазақ елі"

Просмотр данного творения очень пригодится юным согражданам на уроках истории Казахстана. Ведь в основе его сюжета – становление Керея и Жанибека, ни много ни мало создателей Казахского ханства. На глазах у зрителя мальчишки, только постигающие азы боевых искусств, превратятся в мужчин, способных сплотить вокруг себя целый народ.

"Қошқар мен Теке"

Забавный, но поучительный мультфильм о том, что иногда лучше не отправляться на поиски приключений и ценить свой дом. Козел и Баран покидают стойло ради "другой жизни", но оказываются не готовы к ее вызовам в виде ревнивого быка и волков. Освоятся ли домашние животные на воле или им придется покорно вернуться в родные пенаты? Узнаете при просмотре!