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Житель Алматы подобрал крутой кардиосет, который поможет сбросить лишний вес

Тело, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 08:50 Фото: Instagram/bekmuratovabumusya
Алматинец Абумуса Бекмуратов подобрал комплекс физических упражнений, которые, по его мнению, помогут сбросить лишние килограммы, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram 22 марта алматинец показал четыре основных и простых, на первый взгляд, упражнения. Среди них – наверняка знакомые многим кардио-элементы.

  • Бег "Лыжи" на месте.
  • Джампинг Джек.
  • Конькобежец.
  • Вывод ноги из планки.

По его словам, чтобы достичь желаемого результата уже к этому лету, каждое упражнение необходимо делать четыре круга по одной минуте. При этом желательно постепенно увеличивать количество повторов.

Также в этом деле пригодятся советы диетолога о том, как не "наесть" лишние килограммы за праздничные выходные.

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