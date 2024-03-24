Житель Алматы подобрал крутой кардиосет, который поможет сбросить лишний вес

Алматинец Абумуса Бекмуратов подобрал комплекс физических упражнений, которые, по его мнению, помогут сбросить лишние килограммы, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram 22 марта алматинец показал четыре основных и простых, на первый взгляд, упражнения. Среди них – наверняка знакомые многим кардио-элементы.

Бег "Лыжи" на месте.

Джампинг Джек.

Конькобежец.

Вывод ноги из планки.

По его словам, чтобы достичь желаемого результата уже к этому лету, каждое упражнение необходимо делать четыре круга по одной минуте. При этом желательно постепенно увеличивать количество повторов.

Также в этом деле пригодятся советы диетолога о том, как не "наесть" лишние килограммы за праздничные выходные.