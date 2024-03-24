Житель Алматы подобрал крутой кардиосет, который поможет сбросить лишний вес
Фото: Instagram/bekmuratovabumusya
Алматинец Абумуса Бекмуратов подобрал комплекс физических упражнений, которые, по его мнению, помогут сбросить лишние килограммы, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram 22 марта алматинец показал четыре основных и простых, на первый взгляд, упражнения. Среди них – наверняка знакомые многим кардио-элементы.
- Бег "Лыжи" на месте.
- Джампинг Джек.
- Конькобежец.
- Вывод ноги из планки.
По его словам, чтобы достичь желаемого результата уже к этому лету, каждое упражнение необходимо делать четыре круга по одной минуте. При этом желательно постепенно увеличивать количество повторов.
Также в этом деле пригодятся советы диетолога о том, как не "наесть" лишние килограммы за праздничные выходные.
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