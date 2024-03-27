Почему лучше не увлекаться креветками и раками, рассказала врач

Наверняка все знают, что мышьяк – это смертельный яд. Но не все знают, что это опасное вещество содержится в продуктах питания, сообщает Zakon.kz.

О том, в каких именно продуктах содержится мышьяк, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

"В природе мышьяк обнаруживается в двух основных формах – органической и неорганической. Органический мышьяк соединен с углеродом и считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. А неорганический мышьяк не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще. Он наиболее токсичен и опасен", – рассказала Life.ru Екатерина Кашух.

По ее словам, неорганический мышьяк есть в почве, грунтовых водах, открытых водоемах и даже воздухе. Соответственно, из почвы он поступает в растения, а загрязненную этим веществом воду иногда используют для приготовления пищи. Помимо этого, этот яд из водоемов может накапливаться в организме морских обитателей.

К продуктам с наибольшим содержанием мышьяка относятся морская рыба, креветки, крабы, раки, морские гребешки, яблоки, листья салата, картофель, рис и виноград, молоко и молочные продукты.

Безопасным количеством мышьяка в сутки для взрослого человека считается не более 15 мкг. Если регулярно превышать эти показатели, то может развиться хроническое отравление мышьяком.

Симптомы хронического отравления мышьяком: диарея, утолщение кожи на ладонях и подошвах, облысение, увеличение размеров печени, токсическая нейропатия (ощущение покалывания, судорог и жжения в руках и ногах). Также доказано, что хроническое отравление мышьяком существенно повышает риск развития рака кожи, легких, а также ангиосаркомы – злокачественной опухоли, которая развивается из клеток сосудов.

Екатерина Кашух, чтобы снизить риск отравления мышьяком, советует употреблять только чистую воду, не использовать для питья и приготовления пищи воду из открытых водоемов или колодцев. Также важно приобретать продукты, качество которых регламентировано на государственном уровне. В этом случае риск купить "богатые" мышьяком товары гораздо ниже.

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