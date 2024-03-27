Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему лучше не увлекаться креветками и раками, рассказала врач

Почему лучше не злоупотреблять раками и креветками, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 17:05 Фото: pixabay
Наверняка все знают, что мышьяк – это смертельный яд. Но не все знают, что это опасное вещество содержится в продуктах питания, сообщает Zakon.kz.

О том, в каких именно продуктах содержится мышьяк, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

"В природе мышьяк обнаруживается в двух основных формах – органической и неорганической. Органический мышьяк соединен с углеродом и считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. А неорганический мышьяк не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще. Он наиболее токсичен и опасен", – рассказала Life.ru Екатерина Кашух.

По ее словам, неорганический мышьяк есть в почве, грунтовых водах, открытых водоемах и даже воздухе. Соответственно, из почвы он поступает в растения, а загрязненную этим веществом воду иногда используют для приготовления пищи. Помимо этого, этот яд из водоемов может накапливаться в организме морских обитателей.

К продуктам с наибольшим содержанием мышьяка относятся морская рыба, креветки, крабы, раки, морские гребешки, яблоки, листья салата, картофель, рис и виноград, молоко и молочные продукты.

Безопасным количеством мышьяка в сутки для взрослого человека считается не более 15 мкг. Если регулярно превышать эти показатели, то может развиться хроническое отравление мышьяком.

Симптомы хронического отравления мышьяком: диарея, утолщение кожи на ладонях и подошвах, облысение, увеличение размеров печени, токсическая нейропатия (ощущение покалывания, судорог и жжения в руках и ногах). Также доказано, что хроническое отравление мышьяком существенно повышает риск развития рака кожи, легких, а также ангиосаркомы – злокачественной опухоли, которая развивается из клеток сосудов.

Екатерина Кашух, чтобы снизить риск отравления мышьяком, советует употреблять только чистую воду, не использовать для питья и приготовления пищи воду из открытых водоемов или колодцев. Также важно приобретать продукты, качество которых регламентировано на государственном уровне. В этом случае риск купить "богатые" мышьяком товары гораздо ниже.

Примечание. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Правда и мифы об интеллектуальном голосовом помощнике Алиса
Правда и мифы об интеллектуальном голосовом помощнике
Секреты экономии, как сократить потребление воды
Секреты экономии: как сократить потребление воды
Врач рассказала, как справиться с думскроллингом
Врач рассказала, как справиться с думскроллингом
Ирина Капитанова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: