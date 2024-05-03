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Что входит в жидкость для электронных сигарет

Здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 06:31 Фото: pixabay
Ученые пришли к выводу, что жидкость для электронных сигарет содержит множество химических веществ: мышьяк, хром и никель, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, из-за множества химических веществ, употребление электронных сигарет может пагубно сказаться на развитии мозга и внутренних органов у подростков. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых из университета штата Небраска, которые опубликованы в журнале Tobacco Control.

В исследовании приняли участие 1607 человек в возрасте от 13 до 17 лет. В окончательный анализ были включены данные еще 200 вейперов.

Исследование показало, что у молодых людей, использующих вейпы не менее восьми раз в день, содержание урана в моче выше на 50%, а свинца – на 30%. Особенно высокие уровни урана наблюдались у тех, кто предпочитает сладкие ароматы.

Анализы, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 06:31

Фото: pixabay

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