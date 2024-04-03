Самый популярный сок признали вредным

Известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что самым популярным соком является апельсиновый. Однако, по его словам, он весьма вреден, сообщает Zakon.kz.

Гинзбург подчеркивает, что на первый взгляд апельсины и соки из них кажутся одинаково полезными.

"И вроде бы, действительно, какая разница: съесть на завтрак апельсин или выпить стакан сока? Но, как стало известно относительно недавно, полезен только апельсин, а сок из него – вреден". Михаил Гинзбург

Особенно, по словам специалиста, противопоказано для людей старше 40 лет, когда уже начинают появляться хронические болезни, гипертония, избыточный вес, метаболический синдром. У них сок ускоряет процесс старения.

Все дело в том, продолжает специалист, что в соках много растворенных сахаров, включая особо вредную фруктозу, и мало клетчатки. И это играет главную негативную роль.

"Когда мы едим апельсины, мы превращаем их в своеобразную кашицу, содержащую много клетчатки. Она задерживается в желудке, медленнее поступает в тонкий кишечник, и плюс ко всему, всасывание сахаров еще тормозится клетчаткой". Михаил Гинзбург

С соком так не происходит, он быстро покидает желудок, и растворенные в жидкости сахара быстро всасываются, сильно повышая свой уровень в крови.

"Проблема осложняется еще и тем, что производители, чтобы соки больше нравились нам, потребителям, их осветляют, удаляя даже следы клетчатки, и делают еще слаще. Нередко даже добавляют сахар, превращая сок в нектар или соковый напиток. Они еще вреднее". Михаил Гинзбург

Фрукты всегда полезнее соков из них

Даже свежеотжатый сок неполезен.

"Если в нем осталось немного мякоти, он будет немного лучше восстановленного и осветленного сока. Но сам апельсин не заменит. Растворенных сахаров в нем все равно много. С другой стороны, соки можно сделать несколько полезнее, делая из них смузи, добавляя пюре из других фруктов, кисломолочные продукты и богатые клетчаткой и другими волокнами зерна, семена, хлопья. Приобретая более плотную консистенцию, смузи хуже отдают сахар, и он медленнее всасывается". Михаил Гинзбург

Тем, кто не может отказаться от соков в пользу фруктов, Гинзбург советует пить их не между приемами пищи и не для утоления жажды, а во время еды. Лучше, например, как отмечено в публикации "АиФ", с булочкой с отрубями.

"Не стоит забывать, что за счет большого количества кислоты сок вреден для зубной эмали. Он помогает формированию кариеса. По этой же причине его лучше не пить при любой изжоге, желудочно-пищеводном рефлюксе (заброс содержимого желудка в пищевод), язвенной болезни. И нужно понимать, что все сказанное выше относится не только к апельсиновому, но и ко всем фруктовым сокам. Они все содержат большое количество растворенных сахаров". Михаил Гинзбург

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