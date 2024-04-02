Онколог назвал три самые полезные каши

Российский диетолог онкодиспансера Оксана Галкина рассказала, какие крупы самые питательные и как их лучше приготовить, чтобы сохранить все витамины и минералы. По ее словам, всего три каши можно считать настоящим суперфудом, сообщает Zakon.kz.

Королева – овсянка

Специалист подчеркивает, овсянка – одно из самых полезных блюд для кишечника. Однако не вся овсяная каша одинаково полезна. К примеру, постоянное употребление популярных хлопьев по типу "Геркулес" не имеет никакого смысла.

Гречка – рекордсмен по содержанию железа

Гречка содержит много аминокислот, в том числе незаменимых. Они составляют основу строительного материала для клеток и тканей тела. Кроме того, гречка богата антиоксидантами.

"Гречка – чемпион по содержанию железа. Чтобы этот микроэлемент лучше усваивался, варить крупу лучше на воде, а не на молоке". Оксана Галкина

Перловка – "чистит" печень

Перловка – рекордсмен по содержанию клетчатки и содержит минимальный среди всех круп гликемический индекс (показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь).

В половине стакана перловки содержится около 10% дневной нормы витамина В3 и около 30% дневной нормы селена. Как отмечено в публикации издания "АиФ-Алтай", этот минерал – важное вещество в борьбе против рака.

В заключение диетолог советует каши чередовать.

"Кишечная микробиота любит разнообразие. Чтобы сократить время приготовления и сохранить больше полезных веществ, крупу лучше предварительно замачивать на несколько часов в воде". Оксана Галкина

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что томатный сок помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. По словам эксперта, в день можно выпивать до двух стаканов, но лучше выбрать напитки, которые не содержат соли, сахара и консервантов.