Почему после еды может начаться боль в груди, рассказала врач

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, почему после приема пищи в области груди может возникать боль, сообщает Zakon.kz.

Если после еды возникает боль в груди, учащается сердцебиение или начинает кружиться голова, причин может быть множество — от индивидуальной реакции организма на съеденное до серьезных нарушений, требующих лечения. Врач Екатерина Кашух рассказала "Газете", в каких ситуациях следует обратиться за медицинской помощью.

Кашух объяснила это артериальной гипотензией — снижением давления из-за оттока крови к ЖКТ. И это может быть вариантом нормы, если у человека нормальное качество жизни, то есть неопасным для жизни состоянием.

Врач отметила, что такое состояние, как правило, возникает у пожилых людей. Если этим страдает более молодой человек, тогда следует провериться, а при необходимости обратиться за врачебной помощью.

Иногда дискомфорт вызван и реакцией на определенные продукты.

"Например, молочные продукты или пища, богатая клетчаткой или жиром, могут провоцировать повышенное газообразование в поперечно-ободочной кишке, при котором симптомы могут напоминать боль в сердце и даже имитировать инфаркт. Еще одна возможная реакция организма — изжога".

Если симптомы выраженные, то даже единичный эпизод — повод обратиться к врачу и пройти обследование. Это нужно, чтобы исключить заболевания, требующие лечения: гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), язвенную болезнь или даже сердечно-сосудистые заболевания, например ишемию или сердечную недостаточность.

Сильная боль в груди, особенно если она распространяется на левую руку, шею, челюсть или спину, может быть признаком инфаркта миокарда. Одышка, особенно в сочетании с повышенным потоотделением, бледностью кожи, слабостью, может указывать на стенокардию, аритмию. Несмотря на "сердечную" причину боли, такие симптомы могут действительно возникать или усиливаться после обильного застолья.