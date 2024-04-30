Свадьба в мае 2024 года: суеверия, психология и лучшие дни для бракосочетания

Май – прекрасный месяц для бракосочетания, репутацию которому испортили многие века тому назад длинные и злые языки. Zakon.kz узнал, что стоит за суеверием, а также почему выходить замуж и жениться в мае хорошо.

Мистика и суеверия

Мистика и суеверия о свадьбе в мае сводится только к народным прибауткам, мол, жениться в мае – весь век маяться. К слову, то же самое говорили о тех, кто родился в мае, предвещая им маяту на всю жизнь. Фактических подтверждений, статистических данных из ЗАГСов или исторических свидетельств у этих суеверий нет. Но некоторые молодые люди так боятся будущей и неизвестной семейной жизни, что решают перестраховаться от бракосочетания в этот прекрасный весенний месяц.

Кстати, в интернете можно встретить версию, что происхождение суеверия коренится в проблемах с продуктами, которые возникали у крестьян накануне лета. Раз угощать гостей нечем, работы в поле много, то и нечего свадьбы играть. Логика в этом присутствует, но ее авторы забыли, что самыми благодатными днями в православной части мира считалась первая неделя после праздника Пасхи – сыграть свадьбу на Красную горку было заветной мечтой молодых. Повторим, правда в сельскохозяйственной реальности, а не мистике, присутствовала, поэтому не успевшие на Красную горку играли свадьбы в огромном количестве уже осенью, когда был собран урожай.

Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов

Что говорят психологи и статистика

Статистика говорит, что число разводов среди семей, женившихся в мае, не больше тех, кто женился в другие месяцы года. Но, заметьте, в народной прибаутке не говорится, что супруги разведутся, просто семейная жизнь будет наполнена разной маятой, то есть суетой. Психологи говорят, что совместная жизнь не может зависеть от примет, она строится на любви, взаимном уважении и поддержке друг друга. Любая семейная пара скажет, что счастливая семья – это большой труд обоих супругов. Специалисты с ними соглашаются и предлагают больше внимания обратить на своего избранника. Если жених любит выпить, провести время в шумной компании с друзьями, то тут ни один месяц в году для счастливой семейной жизни не поможет. Аналогичная ситуация с избранницей, если девушка ленива и неряшлива, любит проводить время с подружками в клубе, то маяться муж будет с ней, даже если брак заключен в ноябре. Психологи также считают, что если пара всерьез относится к подобным суевериям, то их постоянное ожидание неприятностей само собой их притянет, создавая негативный фон для семейной жизни. Помимо этого, пара любые проблемы начинает списывать на суеверное пророчество о якобы неудачных браках в мае, не желая брать ответственность за происходящее на себя. Обе стратегии поведения молодых не позволяют им справиться с назревшими проблемами и провоцируют новые, чем только осложняют ситуацию.

Чем привлекателен май для свадеб в современной реальности

Любая невеста легко ответит на этот вопрос: май – первый теплый весенний месяц на большей части страны, поэтому все увидят ее красивое свадебное платье. Погода действительно идеальна для торжества: на улице тепло и молодые либо гости не замерзнут, ожидая своей очереди на регистрацию брака. Можно провести торжественную церемонию, пригласив сотрудницу ЗАГСа, в живописном парке или где-то на берегу озера или реки.

Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов

Фотоссесия. Памятные фотоснимки жениха и невесты в окружении цветущих деревьев – лучшее, что можно придумать. Любые декорации уступают природе, а идей для подобной фотоссесии масса.



Свадебное путешествие. Отправиться после свадьбы в путешествие – отличная идея. В мае тепло во всех странах Европы, а стоимость поездки будет почти раза в два меньше, чем летом. Да и на курортах ценник в мае существенно ниже, чем в высокие летние месяцы, когда в большинстве стран мира наступает период отпусков, а у детей школьные каникулы. К слову, народу в популярных местах будет тоже меньше, а это дополнительный комфорт.

Экономия. Экономию могут дать место проведения торжества: вместо ресторана можно выехать на природу. Артисты не так загружены, и их гонорар может быть разумным. Наконец, для невесты и жениха не нужно покупать праздничную теплую и дорогую одежду.

Фото: freepik

Благоприятные дни для свадьбы в мае 2024 года

Более благоприятного дня для свадьбы, чем Красная горка, нет. В 2024 году Красная горка приходится на 12 мая. Многие светские пары любят выбирать красивые цифры для дня бракосочетания, например, 15:00 15 мая 2024 года. Или, наоборот, идти от цифр года – 24.05.2024. "Свадьба была 24 мая 2024 года", – звучит красиво, но никакого сакрального смысла в этом нет. А впереди молодых ждет прекрасная и долгая семейная жизнь, которая зависит только от них и их усилий, а не от старых суеверий.