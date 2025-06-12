Пятница, 13 июня 2025 года: суеверия и приметы

Пятница 13 – словосочетание, которое уже давно называют "днем неприятностей". Своей сомнительной славой пятница, 13-е, обязана прежде всего многочисленным суевериям и мифам, а также усилиям писателей и кинематографистов, сообщает Zakon.kz.

Учитель и репетитор математики Александр Гуревич подметил интересную деталь. Так, по его словам, в среднем пятница выпадает на 13-е число раз в 212,35 дней или 1,7218 раза в год. Чаще всего в году бывает один или два таких дня, реже – три, и это максимум.

"В 2024 году было две "зловещих" пятницы – в сентябре и в декабре. А в 2026-м будет три – они придутся на февраль, март и ноябрь. Нынешний 2025 год беден на дни, воспетые в литературе и кино, – пятница 13-го будет всего одна". Александр Гуревич

Топ-10 суеверий

Эксперты "Ленты.ру" собрали самые распространенные приметы и суеверия тех, кто верит в неблагополучие этого в общем-то обыкновенного дня.

По их мнению, в этот день нельзя:

брать и давать в долг;

вступать в брак;

выходить на новую работу;

мыть голову;

начинать новые дела.

подписывать контракты и договоры;

путешествовать;

рассказывать сны;

сажать растения;

спорить.

Также то, что не стоит бояться пятницы, 13-го, доказывает хотя бы тот факт, что для миллиардов людей в мире этот день – по-настоящему праздничный.

Так, Русская православная церковь продолжает праздновать Троицкую седмицу, когда положено радоваться и пировать. Католики с такой же радостью вспоминают святого чудотворца Антония Падуанского. А у мусульман каждая пятница (и 13-е – не исключение) считается днем особых молитв в мечети, поскольку, согласно Корану, именно в этот день Аллах завершил сотворение небес и земли.

Кроме того, 13 июня – в народном календаре называется Еремей‑распрягальник или Еремей‑бобовник. Название происходит от повсеместного обычая распрягать лошадей после завершения весенних полевых работ и сева.

Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13-го, распространенным в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история ордена тамплиеров. Во второй половине XX века популяризации термина "Пятница, 13-е" послужила также серия фильмов "Пятница, 13-е", первый из которых был снят в 1980 году.

Материал по теме Солнце идет на спад

Кстати, в разных странах и культурах есть свои "несчастливые дни недели" и числа. Так, жители Италии негативно относятся к числу 17. Связано это с тем, что римскими цифрами 17 пишется "XVII", что является анаграммой слова "VIXI", означающего в переводе с латыни "я жил", что ассоциируется со смертью. В Китае считается несчастливым число четыре, так как в китайском языке цифра "четыре" звучит почти так же, как слово "смерть". По этой причине там часто нет четвертого этажа в зданиях и избегают цифры 4 в номерах квартир.

Ночью 11 июня небо озарилось редким астрономическим явлением – "Клубничной луной". Пользователи по всему миру поделились впечатляющими видео этого полнолуния в социальных сетях. Как это было, можно посмотреть по этой ссылке.