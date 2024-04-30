Когда в мае 2024 года ждать магнитные бури

Ученые Института космических исследований предупредили, что в мае и июне солнечная активность достигнет пика. Это связано с естественными циклами, которые приводят к увеличению числа солнечных вспышек и, как следствие, магнитных бурь, сообщает Zakon.kz.

Геомагнитные возмущения могут серьезно повлиять на здоровье чувствительных к изменениям погоды людей. URA.RU рассказал, когда в мае будут магнитные бури и как их пережить.

Даты ожидаемых магнитных бурь в мае 2024 года

слабые бури: 1-3 мая, 5-6 мая, 20 мая;

средние бури: 12-13 мая, 25-27 мая;

периоды без значительных возмущений: 21-23 мая.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут вызывать различные реакции у людей, особенно у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и от высокого давления. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия.

Рекомендации тем, кто ощущает на своем состоянии магнитные бури

Избегайте переутомления и стрессовых ситуаций. Проведите время в спокойной обстановке, читая книгу или занимаясь любимым хобби. Больше отдыхайте.

Регулярные прогулки помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом, что особенно важно в периоды геомагнитных возмущений.

Легкая физическая активность, такая как йога, пилатес или просто утренняя зарядка, поможет поддерживать тонус тела и улучшить самочувствие.

Алкогольные и газированные напитки, а также избыток кофеина могут усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм.

Расслабляющая теплая ванна перед сном поможет улучшить качество сна и общее состояние.

Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Качественный сон крайне важен для восстановления сил и здоровья.

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