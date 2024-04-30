Когда в мае 2024 года ждать магнитные бури
Геомагнитные возмущения могут серьезно повлиять на здоровье чувствительных к изменениям погоды людей. URA.RU рассказал, когда в мае будут магнитные бури и как их пережить.
Даты ожидаемых магнитных бурь в мае 2024 года
- слабые бури: 1-3 мая, 5-6 мая, 20 мая;
- средние бури: 12-13 мая, 25-27 мая;
- периоды без значительных возмущений: 21-23 мая.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут вызывать различные реакции у людей, особенно у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и от высокого давления. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия.
Рекомендации тем, кто ощущает на своем состоянии магнитные бури
- Избегайте переутомления и стрессовых ситуаций. Проведите время в спокойной обстановке, читая книгу или занимаясь любимым хобби. Больше отдыхайте.
- Регулярные прогулки помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом, что особенно важно в периоды геомагнитных возмущений.
- Легкая физическая активность, такая как йога, пилатес или просто утренняя зарядка, поможет поддерживать тонус тела и улучшить самочувствие.
- Алкогольные и газированные напитки, а также избыток кофеина могут усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм.
- Расслабляющая теплая ванна перед сном поможет улучшить качество сна и общее состояние.
- Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Качественный сон крайне важен для восстановления сил и здоровья.
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